У «Дії» стартувало бета-тестування освітніх документів

Дипломи про вищу освіту та шкільні атестати будуть відображатися в «Дії».

У додатку «Дія» розпочалося бета-тестування завантаження документів про освіту. Перші дипломи та атестати підтягнулися до інших документів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Приєднатися до бета-тестування може кожен українець, якому виповнилося 14 років і має ідентифікаційний код.

Раніше Міністерство цифрової трансформації повідомляло, що в «Дії» будуть доступні такі документи:

про базову середню освіту;

про повну загальну середню освіту;

про професійну (професійно-технічну) освіту;

про фахову передвищу освіту;

про вищу освіту (науковий ступінь).

документи про освіту, необхідні при вступі до закладів вищої освіти чи для отримання професійної (професійно-технічної освіти), при працевлаштуванні чи оформленні до центру зайнятості.

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