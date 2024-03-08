В «Дії» стартовало бета-тестирование образовательных документов

Дипломы о высшем образовании и школьных аттестатах будут отображаться в «Дії».

В приложении «Дія» началось бета-тестирование загрузки документов об образовании. Первые дипломы и аттестаты подтянулись к другим документам. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Присоединиться к бета-тестированию может каждый украинец, которому исполнилось 14 лет и имеет идентификационный код.

Ранее Министерство цифровой трансформации сообщало, что в «Дії» будут доступны следующие документы:

о базовом среднем образовании;

о полном общем среднем образовании;

о профессиональном (профессионально-техническом) образовании;

о профессиональном высшем образовании;

о высшем образовании (научная степень).

документы об образовании, необходимые при поступлении в высшие образования или для получения профессионального (профессионально-технического образования), при трудоустройстве или оформлении в центр занятости.

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