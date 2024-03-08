В «Дії» стартовало бета-тестирование образовательных документов

В приложении «Дія» началось бета-тестирование загрузки документов об образовании. Первые дипломы и аттестаты подтянулись к другим документам. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Присоединиться к бета-тестированию может каждый украинец, которому исполнилось 14 лет и имеет идентификационный код.
Ранее Министерство цифровой трансформации сообщало, что в «Дії» будут доступны следующие документы:
о базовом среднем образовании;
о полном общем среднем образовании;
о профессиональном (профессионально-техническом) образовании;
о профессиональном высшем образовании;
о высшем образовании (научная степень).
документы об образовании, необходимые при поступлении в высшие образования или для получения профессионального (профессионально-технического образования), при трудоустройстве или оформлении в центр занятости.
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