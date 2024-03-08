Государственное бюро расследований разоблачило экс-судью, которая лишает украинцев права на жилье, что осталось на ВОТ

Кроме того, отмечают в ГБР, экс-судья получила паспорт рф.

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По материалам Государственного бюро расследований будут судить бывшую судью Калининского районного суда Горловки, которая лишает украинцев права на жилье, что осталось на временно оккупированной территории. Об этом пишут в ГБР и отмечают, что обвинения в отношении нее направлены в суд по статье государственной измены и коллаборационизма (ч. 1 ст. 111 УК Украины, ч. 2 ст. 111 УК Украины, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

В Бюро расследований отмечают, что судья во время временной оккупации Донецкой области в 2014 году начала работать на «благо» псевдореспублики.

«Используя материально-техническую базу захваченного Калининского райсуда женщина способствовала созданию и функционированию «судебной системы» так называемой «днр». Сначала ее назначили на должность судьи незаконно созданного «центрально-городского межрайонного суда города Горловки днр»», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечают в ГБР, экс-судья получила паспорт рф и в 2023 году на основании указа президента рф была назначена на должность «судьи Горловского городского суда днр» сроком на 6 лет.

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