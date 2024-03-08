Державне бюро розслідувань викрило екссуддю, яка позбавляє українців права на житло, що залишилося на ТОТ

Крім того, зазначають у ДБР, екссуддя отримала паспорт рф.

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За матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть колишню суддю Калінінського районного суду Горлівки, яка позбавляє українців права на житло, що залишилося на тимчасово окупованій території. Про це пишуть у ДБР та зазначають, що обвинувачення щодо неї направлено до суду за статтею державної зради та колабораціонізму (ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

У Бюро розслідувань зазначають, що суддя під час тимчасової окупації Донецької області у 2014 році почала працювати на «благо» псевдореспубліки.

«Використовуючи матеріально-технічну базу захопленого Калінінського райсуду жінка сприяла створенню та функціонуванню «судової системи» так званої «днр». Спочатку її призначили на посаду судді незаконно створеного «центрально-міського міжрайонного суду міста Горлівки днр»», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначають у ДБР, екссуддя отримала паспорт рф і у 2023 році на підставі указу президента рф була призначена на посаду «судді Горлівського міського суду днр» терміном на 6 років.

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