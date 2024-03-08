Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перші кандидати на посади суддів ВАКС та його Апеляційної палати: відомі прізвища

Поки що більшість кандидатів хоче стати суддями Апеляційної палати ВАКС.

Ухвалою суду округу Лос-Анджелес було заблоковано домен UKR.NET: Посольство України в США очікує на відповідь щодо аналізу причин блокування

Реєстратор у США заблокував домен UKR.NET через заборону певних матеріалів ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія.

МВФ перегляне Угоду розширеного фінансування для України у другій половині березня

Стало відомо, коли виконавча рада МВФ збирається зустрітися для перегляду угоди EFF для України.

4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility надійдуть Україні вже у березні, — віцепрезидент Європейської комісії

Хоча зміст самої програми ще у процесі затвердження, відомо, що вона може стосуватися і подальших змін у судовій системі.

До участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів ВККС поки що допустила 1 772 кандидата

Ще 166 кандидатів отримали відмови, а доля 127 кандидатів вирішиться в середині березня.

  1. В Україні

Державне бюро розслідувань викрило екссуддю, яка позбавляє українців права на житло, що залишилося на ТОТ

17:42, 8 березня 2024
Крім того, зазначають у ДБР, екссуддя отримала паспорт рф.
Державне бюро розслідувань викрило екссуддю, яка позбавляє українців права на житло, що залишилося на ТОТ
Джерело фото: Wesley Tingey / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть колишню суддю Калінінського районного суду Горлівки, яка позбавляє українців права на житло, що залишилося на тимчасово окупованій території. Про це пишуть у ДБР та зазначають, що обвинувачення щодо неї направлено до суду за статтею державної зради та колабораціонізму (ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

У Бюро розслідувань зазначають, що суддя під час тимчасової окупації Донецької області у 2014 році почала працювати на «благо» псевдореспубліки.

«Використовуючи матеріально-технічну базу захопленого Калінінського райсуду жінка сприяла створенню та функціонуванню «судової системи» так званої «днр». Спочатку її призначили на посаду судді незаконно створеного «центрально-міського міжрайонного суду міста Горлівки днр»», - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначають у ДБР, екссуддя отримала паспорт рф і у 2023 році на підставі указу президента рф була призначена на посаду «судді Горлівського міського суду днр» терміном на 6 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео