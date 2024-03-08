Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility надійдуть Україні вже у березні, — віцепрезидент Європейської комісії

Хоча зміст самої програми ще у процесі затвердження, відомо, що вона може стосуватися і подальших змін у судовій системі.

До участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів ВККС поки що допустила 1 772 кандидата

Ще 166 кандидатів отримали відмови, а доля 127 кандидатів вирішиться в середині березня.

У законі про вищу освіту з’явиться нове визначення кваліфікації, спеціальності та спеціалізації

Стандарти вищої освіти можуть обмежувати перелік допустимих форм здобуття вищої освіти для окремих спеціальностей або освітніх програм із спеціальностей, що передбачають доступ до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

Вища рада правосуддя 12 березня розгляне питання призначення заступника голови ДСА з питань цифровізації

Фіналістами конкурсу є Леонід Сапельников і Мартин Герасим.

Документи на посаду голови Державної судової адміністрації подали вже шість кандидатів

Документи подали керівники територіальних управлінь Державної судової адміністрації.

  1. В Україні

ДБР викрило суддю, який на замовлення фсб збирав дані про своїх колег

17:00, 8 березня 2024
Про підозру повідомили судді, який із закритих суддівських груп у месенджерах збирав інформацію про колег та військовослужбовців.
ДБР викрило суддю, який на замовлення фсб збирав дані про своїх колег
Джерело фото: dole777 / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державному бюро розслідувань продовжують системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішли на співпрацю з окупантами.

Там, там зазначили, що цього тижня за матеріалами розслідувань ДБР на розгляд суду передані обвинувачення щодо 6 осіб, у тому числі трьох суддів.

Працівники ДБР повідомили, що викрили та повідомили про підозру судді, який на замовлення фсб рф збирав та передавав конфіденційну інформацію про своїх колег та військовослужбовців Збройних Сил України.

«Суддя Брянківського районного суду Луганської області отримав доступ до закритих суддівських груп у різноманітних месенджерах. Там він збирав особисті дані українських суддів, як то фотографії, номери телефонів, електронні поштові скриньки, посади та інші установчі дані», - пишуть у ДБР.

Як зазначили у Держбюро, особливу увагу чоловік приділяв суддям з проукраїнською позицією. Також, пишуть у ДБР, він вивідував дані про українських військових та їхню рідню, які знаходилися в полоні рф. Потім ці дані спецслужби росіян використовували під час допиту полонених.

З 2014 року суддя переховується на території країни-агресора, зазначають у Бюро.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на довічний термін з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео