ДБР викрило суддю, який на замовлення фсб збирав дані про своїх колег

Про підозру повідомили судді, який із закритих суддівських груп у месенджерах збирав інформацію про колег та військовослужбовців.

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У Державному бюро розслідувань продовжують системну роботу з викриття та притягнення до відповідальності зрадників та колаборантів, які після російського повномасштабного вторгнення в Україну добровільно пішли на співпрацю з окупантами.

Там, там зазначили, що цього тижня за матеріалами розслідувань ДБР на розгляд суду передані обвинувачення щодо 6 осіб, у тому числі трьох суддів.

Працівники ДБР повідомили, що викрили та повідомили про підозру судді, який на замовлення фсб рф збирав та передавав конфіденційну інформацію про своїх колег та військовослужбовців Збройних Сил України.

«Суддя Брянківського районного суду Луганської області отримав доступ до закритих суддівських груп у різноманітних месенджерах. Там він збирав особисті дані українських суддів, як то фотографії, номери телефонів, електронні поштові скриньки, посади та інші установчі дані», - пишуть у ДБР.

Як зазначили у Держбюро, особливу увагу чоловік приділяв суддям з проукраїнською позицією. Також, пишуть у ДБР, він вивідував дані про українських військових та їхню рідню, які знаходилися в полоні рф. Потім ці дані спецслужби росіян використовували під час допиту полонених.

З 2014 року суддя переховується на території країни-агресора, зазначають у Бюро.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на довічний термін з конфіскацією майна.

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