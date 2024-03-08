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  1. В Україні

Українська митниця перерахували до Держбюджету майже 40 млрд гривень

20:02, 8 березня 2024
Лютневі митні надходження в Україну зросли на 6,4 млрд гривень.
Українська митниця перерахували до Держбюджету майже 40 млрд гривень
Джерело фото: finclub.net
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За даними митного оформлення українського бізнесу та громадян зовнішньоекономічних операцій з товарами, у лютому 2024 року митні органи перерахували до державного бюджету 39,8 мільярда гривень митних та інших платежів. Це на 6,4 мільярда гривень більше, ніж у лютому 2023 року. Про це повідомила Державна митна служба України.

Загалом, з початку 2024 року до державного бюджету перераховано понад 87,1 мільярда гривень митних платежів. Тимчасове розблокування пунктів пропуску на україно-польській ділянці кордону у січні та на початку лютого поточного року сприяло збільшенню обсягів ввезення товарів та відповідних надходжень податків.

Проте, відновлення блокування кордону польськими протестувальниками у лютому створило не лише суттєві перешкоди для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, а й підвищило ризики виконання дохідної частини бюджету за податками, які адмініструються митними органами.

Саме блокування кордону стало основною причиною зниження динаміки обсягів оподаткованого імпорту товарів в Україну. Зауважимо, що фізичні обсяги імпорту товарів у лютому практично не змінилися порівняно з січнем 2024 року. Розрахункові недонадходження митних платежів від блокування кордону на українсько-польській ділянці склали 7,7 мільярда гривень.

Крім того, збільшення обсягів пільг зі сплати митних платежів при митному оформленні імпорту товарів оборонного призначення та електромобілів, а також відставання середнього офіційного курсу долара США від "бюджетного", також стали причинами недонадходжень до держбюджету на суму близько 2,9 мільярда гривень.

Усі ці фактори разом змінили обсяги імпорту окремих бюджетоформуючих товарів, що стало одним із основних стримуючих факторів зростання бази оподаткування імпортованих товарів.

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