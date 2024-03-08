Украинская таможня перечислили в Госбюджет почти 40 млрд гривен

Февральские таможенные поступления в Украину выросли на 6,4 млрд гривен.

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По данным таможенного оформления украинского бизнеса и граждан внешнеэкономических операций с товарами, в феврале 2024 года таможенные органы перечислили в государственный бюджет 39,8 миллиарда гривен таможенных и других платежей. Это на 6,4 миллиарда гривен больше, чем в феврале 2023 года. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

В общем, с начала 2024 года в государственный бюджет перечислено более 87,1 миллиарда гривен таможенных платежей. Временное разблокирование пунктов пропуска на украино-польском участке границы в январе и в начале февраля текущего года способствовало увеличению объемов ввоза товаров и соответствующих поступлений налогов.

Однако, возобновление блокирования границы польскими протестующими в феврале создало не только существенные препятствия для осуществления внешнеэкономической деятельности, но и повысило риски выполнения доходной части бюджета по налогам, которые администрируются таможенными органами.

Именно блокирование границы стало основной причиной снижения динамики объемов налогооблагаемого импорта товаров в Украину. Заметим, что физические объемы импорта товаров в феврале практически не изменились по сравнению с январем 2024 года. Расчетные недопоступления таможенных платежей от блокирования границы на украинско-польском участке составили 7,7 миллиарда гривен.

Кроме того, увеличение объемов льгот по уплате таможенных платежей при таможенном оформлении импорта товаров оборонного назначения и электромобилей, а также отставание среднего официального курса доллара США от "бюджетного", также стали причинами недопоступлений в госбюджет на сумму около 2,9 миллиарда гривен.

Все эти факторы вместе изменили объемы импорта отдельных бюджетоформирующих товаров, что стало одним из основных сдерживающих факторов роста базы налогообложения импортируемых товаров.

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