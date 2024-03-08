4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility поступят Украине уже в марте, — вице-президент Европейской комиссии

Хотя содержание самой программы еще в процессе утверждения, известно, что она может касаться и дальнейших изменений в судебной системе.

Источник фото: rada.gov.ua

Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро уже в марте, а второй в размере 1,5 млрд евро поступит в апреле. Об этом сообщил 8 марта исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во время визита в Украину.

«Мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility», - указал Домбровскис.

Как известно, 28 февраля Совет Европейского Союза одобрил запуск Инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро, из которых 17 миллиардов евро грантов и 33 миллиарда евро ссуд, которые будут предоставляться Украине в течение 2024-2027 годов. Большую часть денег, 39 млрд. евро в грантах и кредитах, планируется выделить в поддержку госбюджета.

Кроме того, программа предусматривает механизм переходного финансирования, который позволит Украине получить поддержку для государственного бюджета еще до полноценного запуска Ukraine Facility. В настоящее время правительство совместно с европейскими партнерами работает над заключением соответствующего меморандума, подписание которого ожидается в марте.

После учета в Плане финальных требований регламента Ukraine Facility документ будет утвержден в Правительстве и передан на рассмотрение Европейской комиссии. Окончательное утверждение Плана со стороны ЕС, как ранее сообщили в Минэкономики, ожидается в апреле.

Для получения средств по программе Ukraine Facility Украина должна выполнять соответствующий план действий и реализовать ряд реформ. Какие именно – будут конкретизированы в документе Правительства, который утвердит Еврокомиссия.

При этом контроль за использованием средств будет жестким. Регламент предусматривает создание независимого Ревизионного совета (Audit Board) для предотвращения возможных нарушений, мошенничества и коррупции, которую обяжут отчитываться перед Еврокомиссией.

Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, компетентные украинские органы не приняли необходимые меры для предотвращения, выявления и устранения мошенничества, коррупции, конфликта интересов и нарушений, которые повлияли или серьезно рискуют повлиять на надлежащее финансовое управление расходами, финансируемых в рамках Механизма, и во всех случаях, когда она определяет слабые места, влияющие на структуру и функционирование системы контроля, введенной украинскими органами власти.

Украина должна будет выполнить такие рекомендации без неоправданной задержки или предоставить обоснование, почему она этого не сделала.

Ревизионный совет будет иметь доступ к информации, базам данных и реестрам, необходимым для выполнения своих задач.

Автор: Наталья Мамченко

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