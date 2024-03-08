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4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility надійдуть Україні вже у березні, — віцепрезидент Європейської комісії

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4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility надійдуть Україні вже у березні, — віцепрезидент Європейської комісії

16:10, 8 березня 2024
Хоча зміст самої програми ще у процесі затвердження, відомо, що вона може стосуватися і подальших змін у судовій системі.
4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility надійдуть Україні вже у березні, — віцепрезидент Європейської комісії
Джерело фото: rada.gov.ua
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Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі 4,5 млрд євро уже в березні, а другий у розмірі 1,5 млрд євро надійде у квітні. Про це повідомив 8 березня виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс під час візиту до України.

«Ми вже остаточно доопрацьовуємо механізм підтримки України, який називається Ukraine Facility», - вказав Домбровскіс.

Як відомо, 28 лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування Інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро, з яких 17 мільярдів євро грантів і 33 мільярди євро позик, що буде надаватися Україні протягом 2024–2027 років. Більшу частину грошей, 39 млрд євро у грантах та кредитах, планується виділити на підтримку держбюджету. 

Окрім того, програма передбачає механізм перехідного фінансування, який дозволить Україні отримати підтримку для державного бюджету ще до моменту повноцінного запуску Ukraine Facility. Наразі Уряд спільно з європейськими партнерами працює над укладенням відповідного меморандуму, підписання якого очікується у березні. 

Після врахування у Плані фінальних вимог регламенту Ukraine Facility, документ буде затверджено в Уряді та передано на розгляд Європейській комісії. Остаточне затвердження Плану з боку ЄС, як раніше повідомили у Мінекономіки очікується у квітні.

Для отримання коштів за програмою Ukraine Facility, Україна має виконувати відповідний план дій та реалізувати низку реформ. Яких саме – буде конкретизовано у документі Уряду, що затвердить Єврокомісія.

При цьому контроль за використанням коштів буде жорсткий. Зокрема, Регламент передбачає створення незалежної Ревізійної ради (Audit Board) для запобігання можливим порушенням, шахрайству та корупції, яку зобов'яжуть звітувати перед Єврокомісією.

Ревізійна рада прийматиме рекомендації для України щодо всіх випадків, коли, на її думку, компетентні українські органи не вжили необхідних заходів для запобігання, виявлення та усунення шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і порушень, які вплинули або серйозно ризикують вплинути на належне фінансове управління витратами, що фінансуються в рамках Механізму, і в усіх випадках, коли вона визначає слабкі місця, що впливають на структуру та функціонування системи контролю, запровадженої українськими органами влади.

Україна повинна буде виконати такі рекомендації без невиправданої затримки або надати обґрунтування, чому вона цього не зробила.

Ревізійна рада буде мати доступ до інформації, баз даних і реєстрів, необхідних для виконання своїх завдань.

Автор: Наталя Мамченко

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