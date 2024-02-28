Кабмін готує План реформ для отримання у 2024-2027 роках допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро

Для отримання коштів від Європейського Союзу протягом 2024-2027 років Україна повинна буде виконати План реформ.

Уряд готує План України, що складатиметься з переліку реформ, які наша держава повинна буде виконати, аби отримати фінансування від ЄС. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Так, 27 лютого Європейський Парламент на своєму пленарному засіданні підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility – інструменту, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 - 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. Як раніше писала «Судово-юридична газета», попередній проект Плану передбачав компонент із посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади.

Згідно з інституційними процедурами ЄС, зазначене рішення також має підтримати Рада Європейського Союзу, після чого воно набуде чинності.

Відповідно до Ukraine Facility, Уряд України спільно з Європейською Комісією має підготувати План України, що складатиметься з переліку реформ, які Україна впроваджуватиме протягом дії Інструменту. Виконання зазначеного Плану є передумовою для отримання Україною пільгових кредитних та грантових коштів для фінансування видатків держбюджету на суму 39 млрд євро.

«З початку повномасштабного вторгнення росії ЄС надав Україні близько 26 млрд євро прямої бюджетної підтримки. Це виняткова допомога та прояв солідарності з українським народом у складний час випробувань. В умовах невизначеності щодо зовнішнього фінансування у перші місяці цього року, підтримка інституціями ЄС створення Ukraine Facility є важливим рішенням для підтримки стабільності фінансової системи країни. Розраховуємо отримати перший транш в рамках Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. В свою чергу, Уряд України відданий впровадженню узгоджених з Стороною ЄС реформ для отримання стабільного та передбачуваного фінансування», - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Варто зазначити, що згаданий План України, стане певною дорожньою картою на шляху до подальшого наближення України до членства в ЄС та економічного відновлення.

Так, План передбачатиме 15 ключових напрямів реформування, зокрема сфери, що належать до безпосередньої компетенції Мінфіну: управління державними фінансами, протидія відмиванню грошей, фінансові ринки.

Нагадаємо, що 1 лютого 2024 року, лідери країн-членів ЄС на засіданні Європейської Ради політично підтримали започаткування Інструменту Ukraine Facility.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», 14 лютого 2024 року під час засідання Керівного комітету міжвідомчої Координаційної платформи донорів Міністр фінансів Сергій Марченко презентував донорам Матрицю Реформ, яку Уряд підготував у співпраці зі Світовим банком.

Як вказує Мінфін, ця Матриця містить огляд умов і рекомендацій міжнародних партнерів України у ключових секторах та слугуватиме аналітичним інструментом для моніторингу прогресу України.

Матриця включає близько 230 умов та рекомендацій для України, які було визначено у співпраці з міжнародними партнерами. Матриця реформ є «живим» інструментом і буде коригуватися відповідно до домовленостей з партнерами, зокрема у межах Плану Ukraine Facility, рекомендацій США тощо.

Зазначимо, що ця Матриця містить зокрема ті пріоритети, які, як раніше писала «Судово-юридична газета», визначили на 2024 рік Посли країн «Великої сімки» (G7). Зокрема, Посли наголосили на реструктуризації процесу подання запитів на законне прослуховування (прослуховування телефонних розмов) та надання іншим уповноваженим установам можливості проводити прослуховування окремо від СБУ.

Втім, є і нові умови. Наприклад, переатестація СБУ.

Зокрема, пропонується реформування та реструктуризація СБУ, включаючи обмеження правоохоронних повноважень СБУ повноваженнями, пов’язаними з контррозвідкою, контррозвідкою, кібербезпекою та протидією тероризму; повні етичні та професійні атестації тих, хто буде прийнятий на роботу; створити гідний довіри дисциплінарний комітет і замінити персонал, який не відповідає етичним і професійним стандартам; посилити парламентський і цивільний контроль за СБУ; змінити процес запиту на законне перехоплення (прослуховування) і дозволити іншим установам проводити прослуховування окремо від СБУ

Серед очікуваних результатів – відповідний закон про СБУ, атестація та переатестація в СБУ, запровадження механізмів забезпечення контролю за СБУ.

Також Матриця містить план із проведення зовнішнього аудиту ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів із міжнародним досвідом та оприлюднення його звіту, надання заступнику Голови САП усіх процесуальних повноважень, як заступнику Генерального прокурора/Голові САП, у разі його відсутності, збільшення чисельності САП, створення Вищого адміністративного суду (ВАСУ) для розгляду адміністративних справ проти національних державних органів, прийняття законодавчих актів, що встановлюють правові рамки для перевірки доброчесності суддів, які працюють у Верховному Суді тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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