Фермери можуть отримати допомогу по сплаті єдиного внеску: кого це стосується

07:00, 21 листопада 2025
Держава надає сімейним фермерським господарствам доплати до ЄСВ за умови сплати мінімального внеску головою та членами господарства.
Головне управління ДПС у Житомирській області оприлюднило роз’яснення щодо того, які сімейні фермерські господарства мають право на державну підтримку під час сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Йдеться про додаткові доплати з держбюджету на користь застрахованих осіб — голови та членів сімейного фермерського господарства, зареєстрованого платником єдиного податку IV групи.

Який розмір доплати від держави

За Законом №1877-IV «Про засади державної аграрної політики…» сімейні фермерські господарства можуть отримувати державну доплату до ЄСВ у такому розмірі:

  • 0,9 мінімального страхового внеску — 1-й рік;
  • 0,8 — 2-й рік;
  • 0,7 — 3-й рік;
  • 0,6 — 4-й рік;
  • 0,5 — 5-й рік;
  • 0,4 — 6-й рік;
  • 0,3 — 7-й рік;
  • 0,2 — 8-й рік;
  • 0,1 — 9-й і 10-й роки.

Ці доплати здійснюються за рахунок коштів держбюджету, зокрема тих, що спрямовуються на підтримку аграріїв відповідно до Бюджетного кодексу.

Головна умова для отримання допомоги

Фінансова підтримка надається лише за умови, що голова господарства сплачує ЄСВ за себе та за кожного члена господарства (якщо вони не підлягають страхуванню за іншими правилами) у мінімальному розмірі:

  • 0,1 мінімального внеску — 1-й рік;
  • 0,2 — 2-й рік;
  • 0,3 — 3-й рік;
  • 0,4 — 4-й рік;
  • 0,5 — 5-й рік;
  • 0,6 — 6-й рік;
  • 0,7 — 7-й рік;
  • 0,8 — 8-й рік;
  • 0,9 — 9-й і 10-й роки.

Порядок надання такої підтримки затверджено постановою Кабміну №565 від 22 травня 2019 року. Документ визначає процедуру отримання доплати та вимоги до фермерських господарств, що претендують на фінансування.

