Фермеры могут получить помощь по уплате единого взноса: кого это касается

07:00, 21 ноября 2025
Государство предоставляет семейным фермерским хозяйствам доплаты к ЕСВ при условии уплаты минимального взноса главой и членами хозяйства.
Фермеры могут получить помощь по уплате единого взноса: кого это касается
Главное управление ГНС в Житомирской области обнародовало разъяснение относительно того, какие семейные фермерские хозяйства имеют право на государственную поддержку при уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Речь идет о дополнительных доплатах из госбюджета в пользу застрахованных лиц — главы и членов семейного фермерского хозяйства, зарегистрированного плательщиком единого налога IV группы.

Каков размер доплаты от государства

Согласно Закону №1877-IV «Об основах государственной аграрной политики…» семейные фермерские хозяйства могут получать государственную доплату к ЕСВ в следующем размере:

  • 0,9 минимального страхового взноса — 1-й год;
  • 0,8 — 2-й год;
  • 0,7 — 3-й год;
  • 0,6 — 4-й год;
  • 0,5 — 5-й год;
  • 0,4 — 6-й год;
  • 0,3 — 7-й год;
  • 0,2 — 8-й год;
  • 0,1 — 9-й и 10-й годы.

Эти доплаты осуществляются за счет средств госбюджета, в том числе тех, которые направляются на поддержку аграриев в соответствии с Бюджетным кодексом.

Главное условие для получения помощи

Финансовая поддержка предоставляется только при условии, что глава хозяйства уплачивает ЕСВ за себя и за каждого члена хозяйства (если они не подлежат страхованию по другим правилам) в минимальном размере:

  • 0,1 минимального взноса — 1-й год;
  • 0,2 — 2-й год;
  • 0,3 — 3-й год;
  • 0,4 — 4-й год;
  • 0,5 — 5-й год;
  • 0,6 — 6-й год;
  • 0,7 — 7-й год;
  • 0,8 — 8-й год;
  • 0,9 — 9-й и 10-й годы.

Порядок предоставления такой поддержки утвержден постановлением Кабмина №565 от 22 мая 2019 года. Документ определяет процедуру получения доплаты и требования к фермерским хозяйствам, претендующим на финансирование.

