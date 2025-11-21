У Києві чоловік викрав кардіохірурга, вколов йому «отруту» і вимагав 2 мільйони доларів за спасіння

Суд визнав нападника винним у викраденні, погрозах і вимаганні, призначивши йому 10 років позбавлення волі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у Києві виніс вирок у резонансній справі щодо викрадення столичного лікаря-кардіохірурга. Киянин разом зі спільником напав на медика та вимагав у нього гроші, погрожуючи життю. Про це повідомляє міська прокуратура.

Як викрали лікаря

Інцидент стався у червні 2024 року. Зловмисники силоміць посадили лікаря до автомобіля, наділи йому на голову чорний мішок та зробили укол у ногу. Чоловіку повідомили, що це нібито отрута, і вимагали 2 млн доларів за «протиотруту».

Зрозумівши, що таких коштів у жертви немає, нападники знизили вимогу до 40 тисяч доларів, які мала зібрати дружина лікаря. Після цього вони повторно зробили укол, забрали 15 тисяч гривень, що були при чоловікові, викинули його з авто та втекли.

Вирок суду

Одного із обвинувачених суд визнав винним у незаконному позбавленні волі та викраденні людини, грабежі і вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України).

Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Матеріали щодо іншого учасника злочину виділенні в окреме провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.