В Киеве мужчина похитил кардиохирурга, сделал ему укол «ядом» и требовал 2 миллиона долларов за спасение

07:18, 21 ноября 2025
Суд признал нападавшего виновным в похищении, угрозах и вымогательстве, назначив ему 10 лет лишения свободы.
В Киеве мужчина похитил кардиохирурга, сделал ему укол «ядом» и требовал 2 миллиона долларов за спасение
Суд в Киеве вынес приговор в резонансном деле о похищении столичного врача-кардиохирурга. Киянин вместе с сообщником напал на медика и требовал у него деньги, угрожая жизни. Об этом сообщает городская прокуратура.

Как похитили врача

Инцидент произошел в июне 2024 года. Злоумышленники силой посадили врача в автомобиль, надели ему на голову черный мешок и сделали укол в ногу. Мужчине сообщили, что это якобы яд, и требовали 2 млн долларов за «противоядие».

Поняв, что таких средств у жертвы нет, нападавшие снизили требование до 40 тысяч долларов, которые должна была собрать жена врача. После этого они повторно сделали укол, забрали 15 тысяч гривен, которые были при мужчине, выбросили его из машины и скрылись.

Приговор суда

Одного из обвиняемых суд признал виновным в незаконном лишении свободы и похищении человека, грабеже и вымогательстве (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Обвиняемый находится под стражей.

Материалы в отношении другого участника преступления выделены в отдельное производство.

Киев

