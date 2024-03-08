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4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility поступят Украине уже в марте, — вице-президент Европейской комиссии

Хотя содержание самой программы еще в процессе утверждения, известно, что она может касаться и дальнейших изменений в судебной системе.

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  1. В Украине

€50 млрд от Евросоюза: Украина получит первые транши в марте и апреле

15:45, 8 марта 2024
Еврокомиссия окончательно дорабатывает механизм поддержки Украины.
€50 млрд от Евросоюза: Украина получит первые транши в марте и апреле
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Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд. евро уже в марте. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В то же время второй транш в размере 1,5 млрд евро поступит в апреле.

«Мы уже окончательно дорабатываем механизм поддержки Украины, который называется Ukraine Facility», - отметил Домбровскис.

Ukraine Facility – это инструмент поддержки экономического развития и восстановления Украины, в рамках которого Киев будет получать финансовую помощь в течение 4 лет на 50 миллиардов евро.

Ранее мы писали, что ЕС окончательно одобрил программу поддержки Украины в 50 миллиардов евро.

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