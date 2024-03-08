Когда получатель нецелевой благотворительной помощи должен подать право на имущественное положение: разъяснение

Благотворитель – юридическое лицо отмечает сведения о предоставленных суммах нецелевой благотворительной помощи в налоговой отчетности.

Налоговая служба в Харьковской области сообщает, когда получатель нецелевой благотворительной помощи должен подать право на имущественное положение.

Отмечается, что согласно пп. 170.7.3 НКУ не включается в налогооблагаемый доход сумма нецелевой благотворительной помощи, в том числе материальной, предоставляемой резидентами – юридическими или физическими лицами в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового года совокупно в размере, не превышающем сумму предельного размера дохода, определенного согласно абзацем первым пп. 169.4.1 НКУ, установленного на 1 января такого года (в 2024 году – 4240 грн).

Положения этого подпункта не распространяются на профсоюзные выплаты своим членам, условия освобождения которых от налогообложения предусмотрены пп. 165.1.47 НКУ.

Благотворитель – юридическое лицо отмечает сведения о предоставленных суммах нецелевой благотворительной помощи в налоговой отчетности.

В случае получения нецелевой благотворительной помощи от благотворителя – физического или юридического лица налогоплательщик обязан представить годовую налоговую декларацию с указанием ее суммы, если общая сумма полученной нецелевой благотворительной помощи в течение отчетного налогового года превышает ее предельный размер, установленный абзацем первым пп. 169.4.1 НКУ (в 2024 году – 4240 грн).

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