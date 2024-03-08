Проехал по встречной полосе и на красный сигнал светофора: в Киеве наказали дерзкого водителя, видео

Полицейские выписали нарушителю ПДД штраф.

В Киеве полицейские оштрафовали водителя автомобиля Volkswagen, который совершил движение по встречной полосе и проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Как видно на видео, обнародованном патрульной полицией Киева, водитель нарушил ПДД прямо на глазах у сотрудников полиции. Инспекторы догнали и остановили транспортное средство. На нарушителя полицейские вынесли постановление и разъяснили, как не надо делать на дороге.

В полиции напомнили, что красный сигнал запрещает движение. На дорогах с двусторонним движением, имеющих не менее двух полос для движения в одном направлении, запрещается выезжать на предназначенную для встречного движения часть дороги.

Ранее сообщалось, в Печерском районе Киева водитель автомобиля Mazda на глазах у полиции повернула налево с полосы, которая позволяет движение только прямо. За свои действия женщина была оштрафована.

Кроме того, в Киеве пьяный водитель пытался скрыться от полиции.

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