В Киеве пьяный водитель пытался скрыться от полиции: чем закончилась история — видео

Гражданин объяснил, что употреблял алкоголь, поэтому и попытался скрыться от полицейских.

В четверг, 29 февраля, в Киеве на проспекте Берестейском инспекторы полицейские пытались остановить автомобиль Skoda, двигавшийся по полосе общественного транспорта. Водитель проигнорировал их требование и продолжил движение. Об этом говорится в пресс-службе столичной полиции.

Патрульные начали преследовать автомобиль и остановили его.

«Гражданин сразу объяснил, что употреблял алкоголь, поэтому и попытался скрыться от полицейских. Пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке водитель отказался», – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что инспекторы отстранили беглеца от управления авто и составили на него протоколы по ч. 1 ст. 122-2 (неисполнение требования об остановке) и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.