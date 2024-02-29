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  1. В Украине

В Киеве пьяный водитель пытался скрыться от полиции: чем закончилась история — видео

16:32, 29 февраля 2024
Гражданин объяснил, что употреблял алкоголь, поэтому и попытался скрыться от полицейских.
В Киеве пьяный водитель пытался скрыться от полиции: чем закончилась история — видео
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В четверг, 29 февраля, в Киеве на проспекте Берестейском инспекторы полицейские пытались остановить автомобиль Skoda, двигавшийся по полосе общественного транспорта. Водитель проигнорировал их требование и продолжил движение. Об этом говорится в пресс-службе столичной полиции.

Патрульные начали преследовать автомобиль и остановили его.

«Гражданин сразу объяснил, что употреблял алкоголь, поэтому и попытался скрыться от полицейских. Пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке водитель отказался», – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что инспекторы отстранили беглеца от управления авто и составили на него протоколы по ч. 1 ст. 122-2 (неисполнение требования об остановке) и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

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