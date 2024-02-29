Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Директора БЕБ будуть обирати за новою процедурою, а працівників БЕБ переатестують – новий законопроект

Працівників Бюро економічної безпеки переатестують комісії з переважним голосом осіб, делегованих міжнародними і неурядовими організаціями.

Держпраці перевірятиме роботодавців на предмет цькування працівників

У Держпраці з’являться повноваження перевіряти підприємства на предмет здійснення мобінгу стосовно працівників.

Доступ ГРД до суддівських досьє: ВККС просить органи суддівського врядування поділитися думками

Пропозиції до Порядку доступу до суддівського досьє членів ГРД запропоновано надати до 11 березня.

Поліція братиме участь в оповіщенні військовозобов’язаних спільно з ТЦК і зможе фіксувати процес на камеру

У Комітеті з національної безпеки розповіли про те, чи буде поліція вручати повістки після змін до закону про мобілізацію.

«Свобода слова – для «ліваків», або хто і чому лобіює заборону Telegram в Україні

Спойлер: ви будете здивовані.

  1. В Україні

У Києві п’яний водій намагався втекти від поліції: чим закінчилась історія — відео

16:32, 29 лютого 2024
Громадянин пояснив, що вживав алкоголь, тому й спробував втекти від поліцейських.
У Києві п’яний водій намагався втекти від поліції: чим закінчилась історія — відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 29 лютого, у Києві на проспекті Берестейському інспектори поліцейські намагались зупинити автомобіль Skoda, що рухався смугою громадського транспорту. Водій проігнорував їхню вимогу та продовжив рух. Про це йдеться у пресслужбі столичної поліції.

Патрульні почали переслідувати автомобіль і зупинили його.

«Громадянин одразу пояснив, що вживав алкоголь, тому й спробував втекти від поліцейських. Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку водій відмовився», - сказано у повідомленні.

У поліції додали, що інспектори відсторонили втікача від керування авто та склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 122-2 (невиконання вимоги про зупинку) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео