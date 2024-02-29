У Києві п’яний водій намагався втекти від поліції: чим закінчилась історія — відео

Громадянин пояснив, що вживав алкоголь, тому й спробував втекти від поліцейських.

У четвер, 29 лютого, у Києві на проспекті Берестейському інспектори поліцейські намагались зупинити автомобіль Skoda, що рухався смугою громадського транспорту. Водій проігнорував їхню вимогу та продовжив рух. Про це йдеться у пресслужбі столичної поліції.

Патрульні почали переслідувати автомобіль і зупинили його.

«Громадянин одразу пояснив, що вживав алкоголь, тому й спробував втекти від поліцейських. Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку водій відмовився», - сказано у повідомленні.

У поліції додали, що інспектори відсторонили втікача від керування авто та склали на нього протоколи за ч. 1 ст. 122-2 (невиконання вимоги про зупинку) та за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

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