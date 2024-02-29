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Українською мовою опубліковано детальний коментар до основоположних актів Європейського Союзу

15:59, 29 лютого 2024
Праця на 1780 сторінках стане незамінним ресурсом для юристів, суддів, адвокатів, науковців, студентів та всіх, хто цікавиться правом ЄС.
Українською мовою опубліковано детальний коментар до основоположних актів Європейського Союзу
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На сайті видавництва «Wolters Kluwer» опубліковано «Коментар до Договору про функціонування ЄС, Договору про ЄС та Хартії основоположних прав ЄС» українською мовою. Про це йдеться у повідомленні Верховного Суду. 

Ця доступна для безкоштовного завантаження праця на 1780 сторінках – некомерційний волонтерський продукт, створений на підтримку України.

Авторський колектив складається з 35 провідних чеських фахівців з європейського й конституційного права.

Керівниками авторського колективу є професор Michal Tomášek і доцент Václav Šmejkal з кафедри європейського права юридичного факультету Карлового університету в Празі.

Оригінальний варіант коментаря був опублікований у межах чеського головування в Раді ЄС у 2022 році. Переклад здійснено за підтримки Прем’єр-міністра Чеської Республіки Петра Фіали.

Книга містить:

  • детальний коментар до трьох основоположних документів ЄС:
  • Договору про функціонування ЄС;
  • Договору про ЄС;
  • Хартії основоположних прав ЄС;
  • короткий коментар до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Видання книги – важлива подія з кількох причин. Насамперед це перший подібний коментар українською мовою.

По-друге, він стане незамінним ресурсом для українських правників, суддів, адвокатів, науковців, студентів і всіх, хто цікавиться правом ЄС.

По-третє, книга допоможе Україні на шляху до вступу в ЄС, адже знання та розуміння європейського права є невіддільним складником цього процесу.

Верховний Суд вітає вихід книги й рекомендує її всім, хто прагне глибше зрозуміти право ЄС», — повідомляє ВС. 

Завантажити коментар можна безкоштовно за посиланням.

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