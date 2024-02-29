Українською мовою опубліковано детальний коментар до основоположних актів Європейського Союзу

Праця на 1780 сторінках стане незамінним ресурсом для юристів, суддів, адвокатів, науковців, студентів та всіх, хто цікавиться правом ЄС.

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На сайті видавництва «Wolters Kluwer» опубліковано «Коментар до Договору про функціонування ЄС, Договору про ЄС та Хартії основоположних прав ЄС» українською мовою. Про це йдеться у повідомленні Верховного Суду.

Ця доступна для безкоштовного завантаження праця на 1780 сторінках – некомерційний волонтерський продукт, створений на підтримку України.

Авторський колектив складається з 35 провідних чеських фахівців з європейського й конституційного права.

Керівниками авторського колективу є професор Michal Tomášek і доцент Václav Šmejkal з кафедри європейського права юридичного факультету Карлового університету в Празі.

Оригінальний варіант коментаря був опублікований у межах чеського головування в Раді ЄС у 2022 році. Переклад здійснено за підтримки Прем’єр-міністра Чеської Республіки Петра Фіали.

Книга містить:

детальний коментар до трьох основоположних документів ЄС:

Договору про функціонування ЄС;

Договору про ЄС;

Хартії основоположних прав ЄС;

короткий коментар до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Видання книги – важлива подія з кількох причин. Насамперед це перший подібний коментар українською мовою.

По-друге, він стане незамінним ресурсом для українських правників, суддів, адвокатів, науковців, студентів і всіх, хто цікавиться правом ЄС.

По-третє, книга допоможе Україні на шляху до вступу в ЄС, адже знання та розуміння європейського права є невіддільним складником цього процесу.

Верховний Суд вітає вихід книги й рекомендує її всім, хто прагне глибше зрозуміти право ЄС», — повідомляє ВС.

Завантажити коментар можна безкоштовно за посиланням.

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