На украинском языке опубликован подробный комментарий к основополагающим актам Европейского Союза

На сайте издательства «Wolters Kluwer» опубликован «Комментарий к Договору о функционировании ЕС, Договору о ЕС и Хартии основополагающих прав ЕС» на украинском языке. Об этом говорится в сообщении Верховного Суда.
Этот доступная для бесплатной загрузки работа на 1780 страницах – некоммерческий волонтерский продукт, созданный для поддержки Украины.
Авторский коллектив состоит из 35 ведущих чешских специалистов по европейскому и конституционному праву.
Руководителями авторского коллектива профессор Michal Tomášek и доцент Václav Šmejkal с кафедры европейского права юридического факультета Карлового университета в Праге.
Оригинальный вариант комментария был опубликован в рамках чешского председательства в Совете ЕС в 2022 году. Перевод был осуществлен при поддержке Премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалы.
Книга содержит:
подробный комментарий к трем основополагающим документам ЕС:
Договора о функционировании ЕС;
Договор о ЕС;
Хартии основополагающих прав ЕС;
краткий комментарий к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.
«Издание книги – важное событие по нескольким причинам. Прежде всего, это первый подобный комментарий на украинском языке.
Во-вторых, он станет незаменимым ресурсом для украинских юристов, судей, адвокатов, ученых, студентов и всех, кто интересуется правом ЕС.
В-третьих, книга поможет Украине на пути к вступлению в ЕС, ведь знание и понимание европейского права является неотъемлемой составляющей этого процесса.
Верховный Суд приветствует выход книги и рекомендует ее всем, кто стремится поглубже понять право ЕС», — сообщает ВС.
Скачать комментарий можно бесплатно по cсылке.
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