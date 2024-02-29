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  1. В Украине

На украинском языке опубликован подробный комментарий к основополагающим актам Европейского Союза

15:59, 29 февраля 2024
Работа на 1780 страницах станет незаменимым ресурсом для юристов, судей, адвокатов, ученых, студентов и всех, кто интересуется правом ЕС.
На украинском языке опубликован подробный комментарий к основополагающим актам Европейского Союза
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На сайте издательства «Wolters Kluwer» опубликован «Комментарий к Договору о функционировании ЕС, Договору о ЕС и Хартии основополагающих прав ЕС» на украинском языке. Об этом говорится в сообщении Верховного Суда.

Этот доступная для бесплатной загрузки работа на 1780 страницах – некоммерческий волонтерский продукт, созданный для поддержки Украины.

Авторский коллектив состоит из 35 ведущих чешских специалистов по европейскому и конституционному праву.

Руководителями авторского коллектива профессор Michal Tomášek и доцент Václav Šmejkal с кафедры европейского права юридического факультета Карлового университета в Праге.

Оригинальный вариант комментария был опубликован в рамках чешского председательства в Совете ЕС в 2022 году. Перевод был осуществлен при поддержке Премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалы.

Книга содержит:

подробный комментарий к трем основополагающим документам ЕС:

Договора о функционировании ЕС;

Договор о ЕС;

Хартии основополагающих прав ЕС;

краткий комментарий к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Издание книги – важное событие по нескольким причинам. Прежде всего, это первый подобный комментарий на украинском языке.

Во-вторых, он станет незаменимым ресурсом для украинских юристов, судей, адвокатов, ученых, студентов и всех, кто интересуется правом ЕС.

В-третьих, книга поможет Украине на пути к вступлению в ЕС, ведь знание и понимание европейского права является неотъемлемой составляющей этого процесса.

Верховный Суд приветствует выход книги и рекомендует ее всем, кто стремится поглубже понять право ЕС», — сообщает ВС.

Скачать комментарий можно бесплатно по cсылке. 

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