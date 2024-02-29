Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Европейский парламент призвал Украину ратифицировать Римский статут и выпускать депутатов в командировку за границу

Также Европарламент отмечает, что процесс вступления Украины в ЕС будет базироваться на заслугах, и что методология расширения делает упор на ключевые сферы уважения к верховенству права, фундаментальным ценностям, правам человека, демократии и борьбе с коррупцией.

Директора БЭБ будут выбирать по новой процедуре, а работников БЭБ переаттестуют – новый законопроект

Работников Бюро экономической безопасности переаттестуют комиссии с преобладающим голосом лиц, делегированных международными и неправительственными организациями.

Гоструда будет проверять работодателей на предмет травли работников

У Гоструда появятся полномочия проверять предприятия на предмет осуществления мобинга по отношению к работникам.

Доступ ОСД к судейским досье: ВККС просит органы судейского управления поделиться мнениями

Предложения к Порядку доступа к судейскому досье членам ОСД предложено предоставить до 11 марта.

Полиция будет участвовать в уведомлении военнообязанных совместно с ТЦК и сможет фиксировать процесс на камеру

В Комитете по национальной безопасности рассказали о том, будет ли полиция вручать повестки после изменений в закон о мобилизации.

  1. В Украине

В каких случаях авансовые отчеты по командировке не составляются: ответ ГНС

23:02, 29 февраля 2024
В случае если при командировке работник применил корпоративные или личные карточки для расчетов в безналичной форме и/или для получения наличных в пределах суммы суточных и при отсутствии налогооблагаемого дохода, Отчет не составляется и не подается.
В каких случаях авансовые отчеты по командировке не составляются: ответ ГНС
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, в каких случаях не составляются авансовые отчеты по командировке.

Так, согласно пп. 170.9.3 НКУ документальное подтверждение суммы фактических командировочных расходов или выполнения отдельных гражданско-правовых действий путем предоставления подтверждающих документов, удостоверяющих сумму таких расходов, в случае осуществления безналичных расчетов с использованием платежных инструментов, включая корпоративные (бизнесовые) платежные инструменты или личные платежные инструменты , или их реквизиты, и возвращение лицу, выдавшему средства/электронные деньги под отчет, суммы излишне израсходованных средств/электронных денег, размер которых рассчитан согласно пп. 170.9.1 НКУ, осуществляется налогоплательщиком до окончания месяца, следующего за месяцем, в котором налогоплательщик:

а) завершает такую командировку;

б) завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия по доверенности и за счет лица, выдавшего средства/электронные деньги под отчет.

В случае если при командировке или выполнении отдельных гражданско-правовых действий налогоплательщик применил для проведения расчетов платежный инструмент, включая корпоративный (бизнесовый) платежный инструмент или личный платежный инструмент, или его реквизиты и списание средств/электронных денег по понесенным расходам осуществляется поставщиком платежных услуг. позже даты, когда налогоплательщик завершает такую командировку или завершает исполнение отдельного гражданско-правового действия, сроки, установленные пп. 170.9.3 НКУ продолжаются на один календарный месяц.

Согласно пп. 170.9.4 НКУ Отчет об использовании средств/электронных денег, выданных на командировку или под отчет, составляется и представляется в сроки, определенные пп. 170.9.3 НКУ, налогоплательщиком (в бумажной или электронной форме (с соблюдением требований законов Украины от 22.05.2003 №851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте») с изменениями и дополнениями и от 05.10.2017 №2155-VIII «О электронную идентификацию и электронные доверительные услуги» с изменениями и дополнениями) по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующую государственную финансовую политику, в случае:

а) наличия налогооблагаемого дохода, определенного в соответствии с пп. 170.9.3 НКУ с целью расчета суммы налога;

б) использование налогоплательщиком наличных сверх суммы суточных расходов (включая полученную с применением платежных инструментов).

В случае если при командировке или выполнении отдельных гражданско-правовых действий налогоплательщик применил платежные инструменты, включая корпоративные (бизнесовые) платежные инструменты или личные платежные инструменты, или их реквизиты, для проведения расчетов в безналичной форме и/или для получения наличных в пределах суммы суточных расходов и при отсутствии налогооблагаемого дохода Отчет не составляется и не подается.

Форма отчета и порядок его составления утверждены приказом Минфина от 28.09.2015 №841 с изменениями и дополнениями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео