В каких случаях авансовые отчеты по командировке не составляются: ответ ГНС

В случае если при командировке работник применил корпоративные или личные карточки для расчетов в безналичной форме и/или для получения наличных в пределах суммы суточных и при отсутствии налогооблагаемого дохода, Отчет не составляется и не подается.

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Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, в каких случаях не составляются авансовые отчеты по командировке.

Так, согласно пп. 170.9.3 НКУ документальное подтверждение суммы фактических командировочных расходов или выполнения отдельных гражданско-правовых действий путем предоставления подтверждающих документов, удостоверяющих сумму таких расходов, в случае осуществления безналичных расчетов с использованием платежных инструментов, включая корпоративные (бизнесовые) платежные инструменты или личные платежные инструменты , или их реквизиты, и возвращение лицу, выдавшему средства/электронные деньги под отчет, суммы излишне израсходованных средств/электронных денег, размер которых рассчитан согласно пп. 170.9.1 НКУ, осуществляется налогоплательщиком до окончания месяца, следующего за месяцем, в котором налогоплательщик:

а) завершает такую командировку;

б) завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия по доверенности и за счет лица, выдавшего средства/электронные деньги под отчет.

В случае если при командировке или выполнении отдельных гражданско-правовых действий налогоплательщик применил для проведения расчетов платежный инструмент, включая корпоративный (бизнесовый) платежный инструмент или личный платежный инструмент, или его реквизиты и списание средств/электронных денег по понесенным расходам осуществляется поставщиком платежных услуг. позже даты, когда налогоплательщик завершает такую командировку или завершает исполнение отдельного гражданско-правового действия, сроки, установленные пп. 170.9.3 НКУ продолжаются на один календарный месяц.

Согласно пп. 170.9.4 НКУ Отчет об использовании средств/электронных денег, выданных на командировку или под отчет, составляется и представляется в сроки, определенные пп. 170.9.3 НКУ, налогоплательщиком (в бумажной или электронной форме (с соблюдением требований законов Украины от 22.05.2003 №851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте») с изменениями и дополнениями и от 05.10.2017 №2155-VIII «О электронную идентификацию и электронные доверительные услуги» с изменениями и дополнениями) по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующую государственную финансовую политику, в случае:

а) наличия налогооблагаемого дохода, определенного в соответствии с пп. 170.9.3 НКУ с целью расчета суммы налога;

б) использование налогоплательщиком наличных сверх суммы суточных расходов (включая полученную с применением платежных инструментов).

В случае если при командировке или выполнении отдельных гражданско-правовых действий налогоплательщик применил платежные инструменты, включая корпоративные (бизнесовые) платежные инструменты или личные платежные инструменты, или их реквизиты, для проведения расчетов в безналичной форме и/или для получения наличных в пределах суммы суточных расходов и при отсутствии налогооблагаемого дохода Отчет не составляется и не подается.

Форма отчета и порядок его составления утверждены приказом Минфина от 28.09.2015 №841 с изменениями и дополнениями.

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