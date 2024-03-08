Нарушила ПДД на глазах у патрульных: в Киеве наказали водителя автомобиля Mazda, видео

В Киеве привлекли к ответственности нарушительницу правил дорожного движения.

В Печерском районе Киева водитель автомобиля Mazda на глазах у полиции повернула налево с полосы, которая позволяет движение только прямо. За свои действия женщина была оштрафована.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, правоохранители остановили нарушительницу, провели ей профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в дальнейшем и вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков) КУоАП.

В полиции напомнили, что знак 4.1 «Движение прямо» разрешает движение только прямо. Действие знака не распространяется на транспортные средства, следующие по установленным маршрутам. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. Если знак установлен в начале дороги или за перекрестком, его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель пытался скрыться от полиции.

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