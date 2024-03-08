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  1. В Україні

Порушила ПДР на очах у патрульних: у Києві покарали керманичку автомобіля Mazda, відео

15:15, 8 березня 2024
У Києві притягнули до відповідальності порушницю правил дорожнього руху.
Порушила ПДР на очах у патрульних: у Києві покарали керманичку автомобіля Mazda, відео
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У Печерському районі Києва керманичка автомобіля Mazda на очках у поліції повернула ліворуч зі смуги, яка дозволяє рух лише прямо. За свої дії жінка була оштрафована.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції Києва, правоохоронці зупинили порушницю, провели їй профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків надалі та винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

У поліції нагадали, що наказовий знак 4.1 «Рух прямо» дозволяє рух лише прямо. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Дія знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Якщо знак встановлено на початку дороги або за перехрестям, його дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя.

Раніше ми писали, що у Києві п’яний водій намагався втекти від поліції.

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