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  1. В Україні

Аналітик розвідки армії США підозрюється у «зливі» секретної військової інформації, зокрема про Україну

14:56, 8 березня 2024
Аналітик армії США був заарештований і звинувачений у продажі конфіденційної військової таємниці контакту Китаю.
Аналітик розвідки армії США підозрюється у «зливі» секретної військової інформації, зокрема про Україну
Фото з відкритих джерел
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Спільна операція Федеральної служби безпеки та контррозвідки армії США призвела до затримання сержанта Корбейна Шульца, який виявився китайським шпигуном, що діяв протягом майже двох років.

За інформацією BBC, за передачу конфіденційної військової інформації Шульцу було виплачено 42 тисячі доларів. Серед отриманих документів також були ті, що стосувалися війни в Україні, а також дані щодо Тайваню.

У звинуваченні говориться, що він отримав вказівку передати «оригінали та ексклюзивні документи» своєму контакту.

Розвідувальні дані, які він надав, включають інформацію, пов’язану з війною росії в Україні та «працездатністю чутливих військових систем США та їх можливостями».

Він також містив плани США щодо Тайваню на випадок, якщо він зазнає нападу.

Операцію з затримання зрадника провели у форті Кемпбелл в штаті Кентуккі. Серед доказів у справі фігурують повідомлення, які сержант надсилав контактній особі від китайської розвідки, в яких він висловлював свої амбітні мрії та плани.

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