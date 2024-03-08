Збільшення кількості ФОПів пов’язане з ухиленням від оподаткування та спробами обійти мобілізацію, — Данило Гетманцев

За його словами, економіка відновлюється не такими темпами, як зростає кількість фізосіб-підприємців.

В Україні спостерігається збільшення кількості ФОПів. Це значною мірою пов’язане з ухиленням від оподаткування та спробами обійти мобілізацію. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Укрінформу».

«Мені, як провладному політикові, легше було б сказати, що економіка відновлюється: дивіться, мовляв, яке зростання… Економіка справді відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОПів», – зазначив депутат.

Данило Гетманцев розповів, що провів на своєму телеграм-каналі опитування, думки учасників якого розділилися: половина респондентів вважає, що справді йдеться про адаптацію економіки, інша половина – що це побудова схем з ухилення від оподаткування.

«Я, на жаль, змушений погодитися із останніми. Бо належних передумов для суттєвого зростання економіки немає. І збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури – постановку на облік у ТЦК під час найму», – зазначив він.

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