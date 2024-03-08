«Все, що ви робите для України, надихає світ»: Зеленський привітав українок з 8 березня

Володимир Зеленський звернувся до українок 8 березня і показав фото справжніх героїнь.

У п’ятницю, 8 березня, Президент Володимир Зеленський звернувся до українок із нагоди Міжнародного жіночого дня – дня боротьби за права жінок. Глава держави відзначив подвиг кожної громадянки України під час війни з агресором. Привітання він опублікував на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Президент зазначив, що українські жінки лікують, навчають, волонтерять, рятують, героїчно захищають свої родини та нашу державу. Вони професійні, самовіддані, рішучі, з великою внутрішньою силою.

«Наші жінки кохають та виховують, оберігають та піклуються. Все, що ви робите для України, надихає світ. Дякуємо вам за все! Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу!», – сказав Президент.

Також Зеленський показав фото справжніх героїнь:

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