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Верховний Суд пояснив, на що слід зважати судам при кваліфікації дій як погрози або насильства щодо адвоката

Достатньо, щоб винний усвідомлював той факт, що адвокат здійснює свою діяльність.

Методика допиту малолітньої особи «Зелена кімната» носить лише рекомендаційний характер – Верховний Суд

Проведення такої слідчої дії щодо малолітньої особи без урахування методики допиту «Зелена кімната» не є порушенням вимог КПК.

Депутати пропонують не вводити військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, і дозволити вільний виїзд тим, хто постійно проживає чи навчається за кордоном

Народні депутати пропонують передбачити змінами до закону про мобілізацію заборону обмеження виїзду громадян, які на законних підставах проживають чи навчаються у вишах за кордоном.

Пропозиція надання хабаря може виражатися не лише у конкретній сумі грошей або чітко визначеному майні – ККС ВС

Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника органу прокуратури чи постанову керівника органу досудового розслідування про призначення прокурорів/слідчих – Верховний Суд

Суди першої і апеляційної інстанцій, не отримавши від сторони обвинувачення копії відповідної постанови про призначення групи слідчих, прийшли до висновку, що слідчі були належно уповноваженими з огляду на наявність окремих витягів з ЄРДР.

  1. В Україні

«Все, що ви робите для України, надихає світ»: Зеленський привітав українок з 8 березня

11:39, 8 березня 2024
Володимир Зеленський звернувся до українок 8 березня і показав фото справжніх героїнь.
«Все, що ви робите для України, надихає світ»: Зеленський привітав українок з 8 березня
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У п’ятницю, 8 березня, Президент Володимир Зеленський звернувся до українок із нагоди Міжнародного жіночого дня – дня боротьби за права жінок. Глава держави відзначив подвиг кожної громадянки України під час війни з агресором. Привітання він опублікував на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Президент зазначив, що українські жінки лікують, навчають, волонтерять, рятують, героїчно захищають свої родини та нашу державу.  Вони професійні, самовіддані, рішучі, з великою внутрішньою силою.

«Наші жінки кохають та виховують, оберігають та піклуються. Все, що ви робите для України, надихає світ. Дякуємо вам за все! Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу!», – сказав Президент.

Також Зеленський показав фото справжніх героїнь:

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