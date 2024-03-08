«Все, что вы делаете для Украины, вдохновляет мир»: Зеленский поздравил украинок с 8 марта

Владимир Зеленский обратился к украинкам 8 марта и показал фото настоящих героинь.

В пятницу, 8 марта, Президент Владимир Зеленский обратился к украинкам по случаю Международного женского дня – дня борьбы за права женщин. Глава государства отметил подвиг каждой гражданки Украины во время войны с агрессором. Поздравления он опубликовал на своих официальных страницах в соцсетях.

Президент отметил, что украинские женщины лечат, учат, волонтерят, спасают, героически защищают свои семьи и наше государство. Они профессиональны, самоотверженны, решительны, с большой внутренней силой.

«Наши женщины любят и воспитывают, оберегают и заботятся. Все, что вы делаете для Украины, вдохновляет мир. Спасибо вам за все! Спасибо, что приумножаете нашу общую силу!», – сказал Президент.

Также Зеленский показал фото настоящих героинь:

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