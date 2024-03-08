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  1. В мире

Канада присоединилась к коалиции по беспилотникам для поддержки Украины

21:25, 8 марта 2024
Канада пообещала увеличить свой вклад в развитие потенциала беспилотников в Украине.
Канада присоединилась к коалиции по беспилотникам для поддержки Украины
Фото из открытых источников
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Канада официально присоединилась к коалиции государств, которая оказывает военную помощь Украине в сфере беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно после встречи министра обороны Канады Билла Блэра с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом, сообщила пресс-служба Минобороны Канады.

Во время встречи Билер выразил высокую оценку военной поддержке Украины со стороны Латвии. Министры подтвердили готовность как Канады, так и Латвии продолжать оказывать Украине всестороннюю военную помощь. Кроме этого, Билер пообещал, что Канада присоединится к Коалиции по вопросам беспилотных летательных аппаратов при Украинской оборонной контактной группе, которую возглавляют Латвия и Великобритания. Как член этой коалиции, Канада увеличит свой вклад в развитие потенциала беспилотников в Украине.

По данным Минобороны Канады, сейчас страна активно вовлечена в развитие беспилотной технологии в Украине. Канада передала более 100 специализированных камер для беспилотных летательных аппаратов от компании L3 Wescam. Кроме того, в прошлом месяце было передано более 800 беспилотных аппаратов от компании Teledyne FLIR, которые были произведены в провинции Онтарио.

Министры также приняли участие в видеоконференции, проведенной министром Европы и иностранных дел Франции Стефаном Сежурне и министром обороны Франции Себастьеном Лекорну, на тему поддержки Украины.

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