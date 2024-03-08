Майк Тайсон возвращается на большой ринг в 58 лет

Майк Тайсон выйдет на ринг против звезды YouTube Джейка Пола.

Легендарный боксер Майк Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, выйдет на ринг против известного блогера Джейка Пола, сейчас активно занимающегося бойцовской карьерой.

Как пишет ESPN, 58-летний Тайсон встретится с Полом в боксерском поединке 20 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас, и это сражение будет транслироваться на Netflix.

"Джейк Пол против Майка Тайсона – это бой мечты, который бывает раз в жизни, и я ожидаю, что это будет самое популярное боксерское событие в современной истории бокса", – сказал соучредитель компании Пола Most Valuable Promotions Накис Бидариан.

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