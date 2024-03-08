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  1. В Украине

3 млн грн убытков при закупке медоборудования: сообщено о подозрении двум должностным лицам Института отоларингологии

19:51, 8 марта 2024
Установлено, что должностные лица медицинского учреждения, ответственные за организацию процедуры закупок, разрабатывали тендерную документацию под конкретные компании.
3 млн грн убытков при закупке медоборудования: сообщено о подозрении двум должностным лицам Института отоларингологии
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Сообщено о подозрении должностным лицам ГУ «Институт отоларингологии НАМН» по факту хищения бюджетных средств при закупке высокостоимого медицинского оборудования (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что должностные лица медицинского учреждения, ответственные за организацию процедуры закупок, разрабатывали тендерную документацию под конкретные компании. Делалось это вместе с представителями компаний, продающих медицинское оборудование. В случае, если принять участие в тендере хотела сторонняя компания, ее предложение отклоняли.

Таким образом, договоры на поставку оборудования медучреждениями заключались с заранее определенными компаниями по завышенным ценам. По указанной схеме чиновники нанесли ущерб государственному бюджету более чем на 3 млн гривен.

В настоящее время двум должностным лицам ГУ «Институт отоларингологии НАМН» сообщено о подозрении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Прокуратура отметила, что ранее доложено о подозрении 6 представителям частных структур, которые осуществляли поставку высокостоимого медицинского оборудования по значительно завышенным ценам. Сумма установленного ущерба по трем эпизодам достигает 25,5 млн грн.

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