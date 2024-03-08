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  1. В Україні

3 млн грн збитків під час закупівлі медобладнання: повідомлено про підозру двом посадовцям Інституту отоларингології

19:51, 8 березня 2024
Встановлено, що посадовці медичної установи, відповідальні за організацію процедури закупівель, розробляли тендерну документацію під конкретні компанії.
3 млн грн збитків під час закупівлі медобладнання: повідомлено про підозру двом посадовцям Інституту отоларингології
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Повідомлено про підозру посадовцям ДУ «Інститут отоларингології НАМН» за фактом розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі високовартісного медичного обладнання (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що посадовці медичної установи, відповідальні за організацію процедури закупівель, розробляли тендерну документацію під конкретні компанії. Робилось це разом з представниками компаній, що продають медичне обладнання. У разі якщо взяти участь у тендері хотіла стороння компанія, її пропозицію відхиляли.

Таким чином договори на постачання обладнання медустановами укладалися із заздалегідь визначеними компаніями за завищеними цінами. За вказаною схемою посадовці завдали збитків державному бюджету на понад 3 млн гривень.

Наразі двом посадовцям ДУ «Інститут отоларингології НАМН» повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Прокуратура зазначила, що раніше повідомлено про підозру 6 представникам приватних структур, які здійснювали постачання високовартісного медичного обладнання за значно завищеними цінами. Сума встановлених збитків за трьома епізодами сягає 25,5 млн грн.

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