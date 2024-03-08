Майк Тайсон повертається у великий ринг в 58 років

Майк Тайсон вийде на ринг проти зірки YouTube Джейка Пола.

Легендарний боксер Майк Тайсон, колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, вийде на ринг проти відомого блогера Джейка Пола, який зараз активно займається бійцівською кар'єрою.

Як повідомляє ESPN, 58-річний Тайсон зустрінеться з Полом у боксерському поєдинку 20 липня на стадіоні AT&T в Арлінгтоні, штат Техас, і цей бій транслюватиметься на Netflix.

"Джейк Пол проти Майка Тайсона - це бій мрії, який буває раз у житті, і я очікую, що це буде найпопулярніша боксерська подія в сучасній історії боксу", - сказав співзасновник компанії Пола Most Valuable Promotions Накіс Бідаріан.

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