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Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію СБУ для посилення тиску на Росію

20:19, 25 червня 2026
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Президент затвердив для СБУ 40-денну операцію впливу на державу-агресора з метою спонукання Росії до припинення війни.
Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію СБУ для посилення тиску на Росію
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Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь генерал-майора Євгенія Хмари щодо реалізації українського плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Служби безпеки України, зокрема Центру спеціальних операцій «Альфа», на фронті.

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За словами Президента, за підсумками доповіді він затвердив для Служби безпеки України 40-денну операцію впливу на державу-агресора з метою спонукання Росії до припинення війни.

Зеленський наголосив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найвищі показники із захисту українських позицій на фронті завдяки застосуванню безпілотників різних типів.

«ЦСО «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта», — зазначив Глава держави.

Крім того, під час доповіді окремо обговорили виклики у сфері внутрішньої безпеки України. Президент подякував співробітникам СБУ за захист держави та українців.

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СБУ президент Володимир Зеленський

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