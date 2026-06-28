Виконувач обов'язків Голови КСУ Олександр Петришин привітав українців із Днем Конституції України

З нагоди Дня Конституції, який щороку відзначають 28 червня, в.о. Голови КСУ звернувся до громадян із привітанням.

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28 червня Україна відзначає одне з головних державних свят — День Конституції України. Цього дня українці вшановують Основний Закон, який утверджує права і свободи людини, визначає засади державного устрою та є фундаментом демократичної, правової держави.

Із Днем Конституції України громадян привітав виконувач обов'язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин.

Як підкреслив в.о. Голови КСУ, цей день – не просто дата в календарі. Це день, коли ми згадуємо про основу нашої держави, про те, що тримає нас разом як народ, про те, що визначає Україну як вільну, незалежну, демократичну і правову державу.

"Конституція України – це не лише текст Основного Закону. Це наша спільна обіцянка одне одному: жити у державі, де людина, її гідність, свобода, життя і безпека є найвищою цінністю. Це обіцянка берегти незалежність. Захищати право. Поважати свободу. І ніколи не відмовлятися від своєї Батьківщини.

Сьогодні ці слова набувають ще більшої ваги.

Бо нині Конституцію України захищають не лише в залах судових засідань, не лише в державних інституціях. Її щодня захищають українські воїни – на передовій, у небі, на морі, у кожному місті й селі. Її захищають лікарі, рятувальники, волонтери, вчителі, енергетики, державні службовці, кожна людина, яка на своєму місці працює для України. Як сказав колись 26-ий Президент Сполучених Штатів Америки: „РОБИ, ЩО МОЖЕШ, З ТИМ, ЩО МАЄШ, ТАМ, ДЕ ТИ Є“. І ми робимо! Кожен на своєму місці!

Конституційний Суд України, виконуючи свою місію, покликаний стояти на сторожі Основного Закону, захищати його принципи та цінності, конституційний лад, утверджувати верховенство права. Це велика відповідальність перед державою, перед суспільством і перед кожною людиною.

Конституція – це про людину.

Про дитину, яка має зростати у вільній країні.

Про родину, яка має право на безпеку і дім.

Про воїна, який боронить землю, на якій діє український Закон.

Про кожного громадянина, чия гідність не може бути знецінена, а права – забуті.

У найважчі часи саме Конституція нагадує нам: Україна була, є і буде державою вільних людей. Державою, яка має свою історію, свою гідність, свою мову, свою землю і своє майбутнє у сім’ї європейських народів.

У цей день ми з особливою вдячністю схиляємо голови перед усіма, хто віддав життя за Україну. І дякуємо тим, хто сьогодні продовжує боротьбу за нашу свободу, незалежність і право жити у власній державі.

День Конституції – це день нашої віри в Україну.

Віри в те, що право сильніше за свавілля.

Свобода сильніша за страх.

А народ, який знає ціну своїй гідності, – незламний.

Бажаю всім нам єдності, мудрості, сили і віри.

Нехай Конституція України завжди буде міцною основою нашої державності, гарантією прав і свобод людини та символом вільної, сильної і незалежної України.

З Днем Конституції України, шановні українці!", - в.о. Голови КСУ.

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