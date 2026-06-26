Співвласник добудував частину будинку без вашої згоди: коли суд може зобов'язати її знести

Сама по собі прибудова без згоди співвласника не є підставою для її знесення — потрібно довести, що вона реально порушує права іншого співвласника.

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Верховний Суд наголосив, що реконструкція чи добудова частини спільного будинку сама по собі не є підставою для її знесення. Вирішальним є те, чи здійснено такі роботи у встановленому законом порядку та чи порушують вони права іншого співвласника. Якщо ж унаслідок перебудови співвласник втратив можливість користуватися спільним майном, належним способом захисту може бути приведення об'єкта до попереднього стану.

КЦС ВС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими одного зі співвласників було зобов'язано знести прибудову та відновити спільний підвал, а в решті позовних вимог було відмовлено через недоведеність порушення прав позивачки. Суд також залишив без задоволення касаційні скарги обох сторін спору.

Обставини справи

Позивачка є власницею 36/100 частини домоволодіння у Дніпрі. Вона звернулася до суду, вважаючи, що інші співвласники без її згоди реконструювали частину будинку, здійснили добудови та перепланували підвальне приміщення.

На її думку, унаслідок реконструкції значно збільшилася площа будівель, було перебудовано підвал, який перебував у спільному користуванні, перекрито вікно її кухні, а також споруджено гараж над інженерними комунікаціями. Крім того, вона оскаржувала рішення виконкому, якими свого часу було погоджено реконструкцію та прийнято її в експлуатацію.

Позивачка просила скасувати рішення органу місцевого самоврядування щодо реконструкції, зобов'язати відповідачів знести низку добудов, а також відновити підвал і вхід до нього у попередньому стані.

Що вирішили суди

Суд першої інстанції частково задовольнив позов.

Він зобов'язав одного з відповідачів знести прибудову до будинку, відновити підвал спільного користування та вхід до нього.

Водночас у решті вимог суд відмовив, оскільки позивачка не довела, що реконструкція іншої частини будинку та перебудова гаража порушують її права. Апеляційний суд погодився з такими висновками.

Доводи касаційних скарг

Позивачка у Верховному Суді наполягала, що у цій справі спірні добудови були здійснені без її згоди як співвласниці та порушують її права. На її думку, реєстрація права власності на такі об'єкти не усуває допущених порушень, а її права мають бути відновлені шляхом приведення домоволодіння до попереднього стану.

Натомість один із відповідачів просив повністю відмовити у позові. Він стверджував, що реконструкція здійснювалася на підставі необхідних дозвільних документів, права позивачки не порушені, а знесення прибудови є непропорційним втручанням у його право власності.

Позиція Верховного Суду

Касаційний цивільний суд залишив обидві касаційні скарги без задоволення.

Суд наголосив, що вирішальною обставиною у подібних спорах є те, чи здійснено спірну добудову у встановленому законом порядку та чи порушує вона права іншого співвласника.

Верховний Суд зазначив, що право на судовий захист виникає лише за наявності порушеного права або законного інтересу. Саме тому позивач повинен довести, у чому полягає порушення його прав, а суд має перевірити ці доводи з урахуванням усіх встановлених обставин справи.

У цій справі суди встановили, що внаслідок прибудови та перепланування було змінено спільний підвал, обмежено доступ до нього та фактично вилучено частину спільного майна зі спільного користування. Ці фактичні обставини вже були встановлені судовим рішенням у попередній справі між тими самими сторонами, яке набрало законної сили, тому повторному доказуванню вони не підлягали.

Верховний Суд також підкреслив, що відповідно до статті 16 ЦК України спосіб захисту цивільного права має бути ефективним, тобто реально усувати наслідки порушення. У цій справі таким способом є приведення будинку до стану, який існував до перепланування підвального приміщення.

Колегія суддів погодилася з висновками попередніх інстанцій, що збереження спірної прибудови та перепланування фактично легітимізувало б триваюче порушення прав позивачки як співвласниці та суперечило б принципам справедливості, добросовісності й розумності.

Чому Верховний Суд не погодився із вимогою знести всі добудови

Водночас КЦС ВС підтримав висновок судів про відмову у задоволенні вимог щодо приведення до попереднього стану іншої реконструйованої частини будинку та перебудованого гаража.

Суд зазначив, що сама по собі реконструкція не є достатньою підставою для втручання у право власності.

Позивачка не надала належних і допустимих доказів того, що перебудований гараж створює перешкоди у користуванні майном чи доступі до комунікацій або що реконструкція іншої частини будинку призвела до реального порушення її прав. Доводи про затінення приміщень та інші негативні наслідки не були підтверджені експертними висновками, технічною документацією, результатами обстежень чи іншими належними доказами. За відсутності таких доказів суд не має правових підстав застосовувати відповідний спосіб захисту.

Верховний Суд підкреслив, що сам по собі факт реконструкції або перебудови не може бути підставою для втручання у право власності відповідачів без доведення того, що такими діями реально порушуються права чи охоронювані законом інтереси позивача.

Висновок КЦС ВС

Верховний Суд залишив без задоволення касаційні скарги обох сторін та залишив без змін рішення судів першої й апеляційної інстанцій.

Таким чином, Касаційний цивільний суд у справі 932/8952/20 підтвердив, що співвласник може вимагати приведення об'єкта до попереднього стану, зокрема шляхом знесення прибудови, якщо доведе, що будівельними роботами реально порушено його права як співвласника. Водночас сам по собі факт реконструкції чи добудови без доведення такого порушення не є достатньою підставою для задоволення позову.

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