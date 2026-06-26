Совладелец достроил часть дома без вашего согласия: когда суд может обязать снести пристройку
Верховный Суд подчеркнул, что реконструкция или пристройка части общего дома сама по себе не является основанием для ее сноса. Решающим является то, выполнены ли такие работы в установленном законом порядке и нарушают ли они права другого совладельца. Если же вследствие перестройки совладелец утратил возможность пользоваться общим имуществом, надлежащим способом защиты может быть приведение объекта в прежнее состояние.
КГС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которыми один из совладельцев был обязан снести пристройку и восстановить общий подвал, а в остальной части исковых требований было отказано ввиду недоказанности нарушения прав истицы. Суд также оставил без удовлетворения кассационные жалобы обеих сторон спора.
Обстоятельства дела
Истица является собственницей 36/100 части домовладения в Днепре. Она обратилась в суд, считая, что другие совладельцы без ее согласия реконструировали часть дома, осуществили пристройки и перепланировали подвальное помещение.
По ее мнению, вследствие реконструкции значительно увеличилась площадь строений, был перестроен подвал, находившийся в общем пользовании, перекрыто окно ее кухни, а также построен гараж над инженерными коммуникациями. Кроме того, она оспаривала решения исполкома, которыми в свое время была согласована реконструкция и принято решение о вводе ее в эксплуатацию.
Истица просила отменить решения органа местного самоуправления относительно реконструкции, обязать ответчиков снести ряд пристроек, а также восстановить подвал и вход в него в прежнем состоянии.
Что решили суды
Суд первой инстанции частично удовлетворил иск.
Он обязал одного из ответчиков снести пристройку к дому, восстановить подвал общего пользования и вход в него.
Вместе с тем в остальной части требований суд отказал, поскольку истица не доказала, что реконструкция другой части дома и перестройка гаража нарушают ее права. Апелляционный суд согласился с такими выводами.
Доводы кассационных жалоб
Истица в Верховном Суде настаивала, что в данном деле спорные пристройки были осуществлены без ее согласия как совладелицы и нарушают ее права. По ее мнению, государственная регистрация права собственности на такие объекты не устраняет допущенных нарушений, а ее права должны быть восстановлены путем приведения домовладения в прежнее состояние.
В свою очередь один из ответчиков просил полностью отказать в иске. Он утверждал, что реконструкция осуществлялась на основании необходимых разрешительных документов, права истицы не нарушены, а снос пристройки является несоразмерным вмешательством в его право собственности.
Позиция Верховного Суда
Кассационный гражданский суд оставил обе кассационные жалобы без удовлетворения.
Суд подчеркнул, что решающим обстоятельством в подобных спорах является то, осуществлена ли спорная пристройка в установленном законом порядке и нарушает ли она права другого совладельца.
Верховный Суд указал, что право на судебную защиту возникает лишь при наличии нарушенного права или законного интереса. Именно поэтому истец должен доказать, в чем заключается нарушение его прав, а суд обязан проверить эти доводы с учетом всех установленных обстоятельств дела.
В данном деле суды установили, что вследствие пристройки и перепланировки был изменен общий подвал, ограничен доступ к нему и фактически изъята часть общего имущества из общего пользования. Эти фактические обстоятельства уже были установлены судебным решением по предыдущему делу между теми же сторонами, вступившим в законную силу, поэтому повторному доказыванию они не подлежали.
Верховный Суд также подчеркнул, что в соответствии со статьей 16 ГК Украины способ защиты гражданского права должен быть эффективным, то есть реально устранять последствия нарушения. В данном деле таким способом является приведение дома в состояние, существовавшее до перепланировки подвального помещения.
Коллегия судей согласилась с выводами предыдущих инстанций о том, что сохранение спорной пристройки и перепланировки фактически легитимизировало бы продолжающееся нарушение прав истицы как совладелицы и противоречило бы принципам справедливости, добросовестности и разумности.
Почему Верховный Суд не согласился с требованием снести все пристройки
Вместе с тем КГС ВС поддержал вывод судов об отказе в удовлетворении требований относительно приведения в прежнее состояние другой реконструированной части дома и перестроенного гаража.
Суд отметил, что сама по себе реконструкция не является достаточным основанием для вмешательства в право собственности.
Истица не представила надлежащих и допустимых доказательств того, что перестроенный гараж создает препятствия в пользовании имуществом либо доступе к коммуникациям или что реконструкция другой части дома привела к реальному нарушению ее прав. Доводы о затенении помещений и иных негативных последствиях не были подтверждены экспертными заключениями, технической документацией, результатами обследований либо иными надлежащими доказательствами. При отсутствии таких доказательств у суда отсутствуют правовые основания применять соответствующий способ защиты.
Верховный Суд подчеркнул, что сам по себе факт реконструкции либо перестройки не может являться основанием для вмешательства в право собственности ответчиков без доказанности того, что такими действиями реально нарушаются права либо охраняемые законом интересы истца.
Вывод КГС ВС
Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационные жалобы обеих сторон и оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций.
Таким образом, Кассационный гражданский суд по делу № 932/8952/20 подтвердил, что совладелец вправе требовать приведения объекта в прежнее состояние, в частности путем сноса пристройки, если докажет, что строительными работами реально нарушены его права как совладельца. Вместе с тем сам по себе факт реконструкции либо пристройки без доказанности такого нарушения не является достаточным основанием для удовлетворения иска.
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