Совладелец достроил часть дома без вашего согласия: когда суд может обязать снести пристройку

Сама по себе пристройка без согласия совладельца не является основанием для ее сноса — необходимо доказать, что она действительно нарушает права другого совладельца.

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Верховный Суд подчеркнул, что реконструкция или пристройка части общего дома сама по себе не является основанием для ее сноса. Решающим является то, выполнены ли такие работы в установленном законом порядке и нарушают ли они права другого совладельца. Если же вследствие перестройки совладелец утратил возможность пользоваться общим имуществом, надлежащим способом защиты может быть приведение объекта в прежнее состояние.

КГС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которыми один из совладельцев был обязан снести пристройку и восстановить общий подвал, а в остальной части исковых требований было отказано ввиду недоказанности нарушения прав истицы. Суд также оставил без удовлетворения кассационные жалобы обеих сторон спора.

Обстоятельства дела

Истица является собственницей 36/100 части домовладения в Днепре. Она обратилась в суд, считая, что другие совладельцы без ее согласия реконструировали часть дома, осуществили пристройки и перепланировали подвальное помещение.

По ее мнению, вследствие реконструкции значительно увеличилась площадь строений, был перестроен подвал, находившийся в общем пользовании, перекрыто окно ее кухни, а также построен гараж над инженерными коммуникациями. Кроме того, она оспаривала решения исполкома, которыми в свое время была согласована реконструкция и принято решение о вводе ее в эксплуатацию.

Истица просила отменить решения органа местного самоуправления относительно реконструкции, обязать ответчиков снести ряд пристроек, а также восстановить подвал и вход в него в прежнем состоянии.

Что решили суды

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск.

Он обязал одного из ответчиков снести пристройку к дому, восстановить подвал общего пользования и вход в него.

Вместе с тем в остальной части требований суд отказал, поскольку истица не доказала, что реконструкция другой части дома и перестройка гаража нарушают ее права. Апелляционный суд согласился с такими выводами.

Доводы кассационных жалоб

Истица в Верховном Суде настаивала, что в данном деле спорные пристройки были осуществлены без ее согласия как совладелицы и нарушают ее права. По ее мнению, государственная регистрация права собственности на такие объекты не устраняет допущенных нарушений, а ее права должны быть восстановлены путем приведения домовладения в прежнее состояние.

В свою очередь один из ответчиков просил полностью отказать в иске. Он утверждал, что реконструкция осуществлялась на основании необходимых разрешительных документов, права истицы не нарушены, а снос пристройки является несоразмерным вмешательством в его право собственности.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд оставил обе кассационные жалобы без удовлетворения.

Суд подчеркнул, что решающим обстоятельством в подобных спорах является то, осуществлена ли спорная пристройка в установленном законом порядке и нарушает ли она права другого совладельца.

Верховный Суд указал, что право на судебную защиту возникает лишь при наличии нарушенного права или законного интереса. Именно поэтому истец должен доказать, в чем заключается нарушение его прав, а суд обязан проверить эти доводы с учетом всех установленных обстоятельств дела.

В данном деле суды установили, что вследствие пристройки и перепланировки был изменен общий подвал, ограничен доступ к нему и фактически изъята часть общего имущества из общего пользования. Эти фактические обстоятельства уже были установлены судебным решением по предыдущему делу между теми же сторонами, вступившим в законную силу, поэтому повторному доказыванию они не подлежали.

Верховный Суд также подчеркнул, что в соответствии со статьей 16 ГК Украины способ защиты гражданского права должен быть эффективным, то есть реально устранять последствия нарушения. В данном деле таким способом является приведение дома в состояние, существовавшее до перепланировки подвального помещения.

Коллегия судей согласилась с выводами предыдущих инстанций о том, что сохранение спорной пристройки и перепланировки фактически легитимизировало бы продолжающееся нарушение прав истицы как совладелицы и противоречило бы принципам справедливости, добросовестности и разумности.

Почему Верховный Суд не согласился с требованием снести все пристройки

Вместе с тем КГС ВС поддержал вывод судов об отказе в удовлетворении требований относительно приведения в прежнее состояние другой реконструированной части дома и перестроенного гаража.

Суд отметил, что сама по себе реконструкция не является достаточным основанием для вмешательства в право собственности.

Истица не представила надлежащих и допустимых доказательств того, что перестроенный гараж создает препятствия в пользовании имуществом либо доступе к коммуникациям или что реконструкция другой части дома привела к реальному нарушению ее прав. Доводы о затенении помещений и иных негативных последствиях не были подтверждены экспертными заключениями, технической документацией, результатами обследований либо иными надлежащими доказательствами. При отсутствии таких доказательств у суда отсутствуют правовые основания применять соответствующий способ защиты.

Верховный Суд подчеркнул, что сам по себе факт реконструкции либо перестройки не может являться основанием для вмешательства в право собственности ответчиков без доказанности того, что такими действиями реально нарушаются права либо охраняемые законом интересы истца.

Вывод КГС ВС

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационные жалобы обеих сторон и оставил без изменений решения судов первой и апелляционной инстанций.

Таким образом, Кассационный гражданский суд по делу № 932/8952/20 подтвердил, что совладелец вправе требовать приведения объекта в прежнее состояние, в частности путем сноса пристройки, если докажет, что строительными работами реально нарушены его права как совладельца. Вместе с тем сам по себе факт реконструкции либо пристройки без доказанности такого нарушения не является достаточным основанием для удовлетворения иска.

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