КСУ признал неконституционной норму, которая позволяла уменьшать спецпенсии «задним числом»

Конституционный суд Украины обнародовал решение по делу о конституционных пределах обратного действия закона во времени.

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Другой сенат Конституционного Суда Украины рассмотрел дело по конституционной жалобе Виктора Приходько относительно соответствия Конституции Украины абзаца первого пункта 13¹ раздела XV «Заключительные положения» Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 9 июля 2003 года № 1058−IV в редакции Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» от 3 октября 2017 года № 2148–VIII и принял Решение № 5-р(ІІ)/2026.

В соответствии с абзацем первым пункта 13¹ раздела XV «Заключительные положения» Закона № 1058 в редакции Закона № 2148 определено, что «с 1 октября 2017 года пенсии, назначенные после вступления в силу Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» (кроме лиц с инвалидностью I и II групп, лиц с инвалидностью вследствие войны III группы и участников боевых действий, лиц, на которых распространяется действие пункта 1 статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты») на условиях законов Украины «О государственной службе», «О прокуратуре», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности» в период работы на должностях государственной службы, определенных Законом Украины «О государственной службе» от 10 декабря 2015 года № 889–VIII, а также на должностях и на условиях, предусмотренных законами Украины «О прокуратуре», «О судоустройстве и статусе судей», выплачиваются в размере, исчисленном в соответствии с настоящим Законом».

По мнению Приходько В. В., вследствие применения оспариваемого положения Закона № 1058 в редакции Закона № 2148 размер получаемой им пенсии был существенно уменьшен, что является нарушением ряда статей Конституции Украины, в частности статьи 22, частей первой, второй статьи 24.

Решая вопрос о соответствии Конституции Украины оспариваемого положения Закона № 1058 в редакции Закона № 2148, Суд исходит из следующего.

Участники общественных отношений, помимо права знать свои права и обязанности, которое должно быть обеспечено, в частности, способом, определенным частью второй статьи 57 Основного Закона Украины, также имеют право рассчитывать на то, что применимыми к регулированию общественных отношений будут только те законы и иные нормативные акты, которые приняты уполномоченным органом, что эти акты права являются действующими на момент их применения и официально опубликованы либо иным способом обнародованы до начала применения.

Для обеспечения действенности гарантии неприменения к регулированию общественных отношений законов и иных нормативных актов, которые «не доведены до сведения населения в порядке, установленном законом», в части третьей статьи 57 Конституции Украины подчеркнута недействительность таких актов.

Верховная Рада Украины 3 октября 2017 года приняла Закон № 2148.

Закон № 2148 опубликован в газете «Голос Украины» от 10 октября 2017 года. Он вступил в силу с 11 октября 2017 года – со дня, следующего за днем его опубликования.

Вместе с тем, согласно оспариваемому положению Закона № 1058 в редакции Закона № 2148, оно является применимым к регулированию соответствующего сегмента общественных отношений с 1 октября 2017 года, то есть ранее дня его опубликования.

Анализируя отдельное положение абзаца первого пункта 13¹ раздела XV «Заключительные положения» Закона № 1058 в редакции Закона № 2148, а именно «с 1 октября 2017 года», Суд констатировал, что именно на основании этого положения было ретроактивно применено оспариваемое положение Закона № 1058 в редакции Закона № 2148 для регулирования общественных отношений пенсионного обеспечения.

Вследствие обратного действия во времени оспариваемого положения Закона № 1058 в редакции Закона № 2148 лицо было лишено права на своевременное получение информации об изменениях в законодательном регулировании отношений пенсионного обеспечения. Однако в случае изменений законодательного регулирования этих отношений, которые могут повлечь уменьшение размера пенсионных выплат, которые должно получать лицо, применимым к таким изменениям является общее правило, содержащееся в положении части первой статьи 58 Конституции Украины, согласно которому законы и иные нормативные акты не имеют обратной силы во времени.

Ретроактивное применение оспариваемого положения Закона № 1058 в редакции Закона № 2148 с 1 октября 2017 года, несмотря на то, что Закон № 2148 принят 3 октября 2017 года и опубликован 10 октября 2017 года, является существенным и бесспорным нарушением конституционных принципов добросовестного управления и верховенства права, а также ряда конституционных гарантий реализации прав, определенных в части первой статьи 57, части первой статьи 58 и части пятой статьи 94 Основного Закона Украины.

Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что отдельное положение абзаца первого пункта 13¹ раздела XV «Заключительные положения» Закона № 1058 в редакции Закона № 2148, а именно «с 1 октября 2017 года», противоречит части второй статьи 3, части первой статьи 8, части первой статьи 46, статье 57, части первой статьи 58, части пятой статьи 94 Конституции Украины, поэтому оспариваемое положение Закона № 1058 в редакции Закона № 2148 не может применяться для регулирования общественных отношений ранее дня, следующего за днем опубликования Закона № 2148.

Учитывая изложенное, Суд пришел к выводу, что отдельное положение абзаца первого пункта 13¹ раздела XV «Заключительные положения» Закона № 1058 в редакции Закона № 2148, а именно «с 1 октября 2017 года», является неконституционным.

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