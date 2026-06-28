Исполняющий обязанности Председателя КСУ Александр Петришин поздравил украинцев с Днем Конституции Украины

По случаю Дня Конституции, который ежегодно отмечают 28 июня, исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины обратился к гражданам с поздравлением.

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28 июня Украина отмечает один из главных государственных праздников — День Конституции Украины. В этот день украинцы чтят Основной Закон, который утверждает права и свободы человека, определяет основы государственного устройства и является фундаментом демократического, правового государства.

С Днем Конституции Украины граждан поздравил исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин.

Как указал исполняющий обязанности Председателя КСУ, этот день — не просто дата в календаре. Это день, когда мы вспоминаем об основе нашего государства, о том, что объединяет нас как народ, о том, что определяет Украину как свободное, независимое, демократическое и правовое государство.

"Конституция Украины — это не только текст Основного Закона. Это наше общее обещание друг другу: жить в государстве, где человек, его достоинство, свобода, жизнь и безопасность являются наивысшей ценностью. Это обещание беречь независимость. Защищать право. Уважать свободу. И никогда не отказываться от своей Родины.

Сегодня эти слова приобретают еще большее значение.

Потому что сегодня Конституцию Украины защищают не только в залах судебных заседаний, не только в государственных институтах. Ее каждый день защищают украинские воины — на передовой, в небе, на море, в каждом городе и селе. Ее защищают врачи, спасатели, волонтеры, учителя, энергетики, государственные служащие, каждый человек, который на своем месте работает для Украины. Как когда-то сказал 26-й Президент Соединенных Штатов Америки: «ДЕЛАЙ, ЧТО МОЖЕШЬ, С ТЕМ, ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ, ТАМ, ГДЕ ТЫ ЕСТЬ». И мы делаем! Каждый на своем месте!

Конституционный Суд Украины, выполняя свою миссию, призван стоять на страже Основного Закона, защищать его принципы и ценности, конституционный строй, утверждать верховенство права. Это большая ответственность перед государством, перед обществом и перед каждым человеком.

Конституция — это о человеке.

О ребенке, который должен расти в свободной стране.

О семье, которая имеет право на безопасность и дом.

О воине, который защищает землю, на которой действует украинский Закон.

О каждом гражданине, чье достоинство не может быть обесценено, а права — забыты.

В самые тяжелые времена именно Конституция напоминает нам: Украина была, есть и будет государством свободных людей. Государством, которое имеет свою историю, свое достоинство, свой язык, свою землю и свое будущее в семье европейских народов.

В этот день мы с особой благодарностью склоняем головы перед всеми, кто отдал жизнь за Украину. И благодарим тех, кто сегодня продолжает борьбу за нашу свободу, независимость и право жить в собственном государстве.

День Конституции — это день нашей веры в Украину.

Веры в то, что право сильнее произвола.

Свобода сильнее страха.

А народ, который знает цену своему достоинству, — несокрушим.

Желаю всем нам единства, мудрости, силы и веры.

Пусть Конституция Украины всегда будет прочной основой нашей государственности, гарантией прав и свобод человека и символом свободной, сильной и независимой Украины.

С Днем Конституции Украины, уважаемые украинцы!", - исполняющий обязанности Председателя КСУ.

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