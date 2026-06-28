  1. В Украине

Исполняющий обязанности Председателя КСУ Александр Петришин поздравил украинцев с Днем Конституции Украины

07:00, 28 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По случаю Дня Конституции, который ежегодно отмечают 28 июня, исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины обратился к гражданам с поздравлением.
Исполняющий обязанности Председателя КСУ Александр Петришин поздравил украинцев с Днем Конституции Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

28 июня Украина отмечает один из главных государственных праздников — День Конституции Украины. В этот день украинцы чтят Основной Закон, который утверждает права и свободы человека, определяет основы государственного устройства и является фундаментом демократического, правового государства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С Днем Конституции Украины граждан поздравил исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин.

Как указал исполняющий обязанности Председателя КСУ, этот день — не просто дата в календаре. Это день, когда мы вспоминаем об основе нашего государства, о том, что объединяет нас как народ, о том, что определяет Украину как свободное, независимое, демократическое и правовое государство.

"Конституция Украины — это не только текст Основного Закона. Это наше общее обещание друг другу: жить в государстве, где человек, его достоинство, свобода, жизнь и безопасность являются наивысшей ценностью. Это обещание беречь независимость. Защищать право. Уважать свободу. И никогда не отказываться от своей Родины.

Сегодня эти слова приобретают еще большее значение.

Потому что сегодня Конституцию Украины защищают не только в залах судебных заседаний, не только в государственных институтах. Ее каждый день защищают украинские воины — на передовой, в небе, на море, в каждом городе и селе. Ее защищают врачи, спасатели, волонтеры, учителя, энергетики, государственные служащие, каждый человек, который на своем месте работает для Украины. Как когда-то сказал 26-й Президент Соединенных Штатов Америки: «ДЕЛАЙ, ЧТО МОЖЕШЬ, С ТЕМ, ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ, ТАМ, ГДЕ ТЫ ЕСТЬ». И мы делаем! Каждый на своем месте!

Конституционный Суд Украины, выполняя свою миссию, призван стоять на страже Основного Закона, защищать его принципы и ценности, конституционный строй, утверждать верховенство права. Это большая ответственность перед государством, перед обществом и перед каждым человеком.

Конституция — это о человеке.

О ребенке, который должен расти в свободной стране.

О семье, которая имеет право на безопасность и дом.

О воине, который защищает землю, на которой действует украинский Закон.

О каждом гражданине, чье достоинство не может быть обесценено, а права — забыты.

В самые тяжелые времена именно Конституция напоминает нам: Украина была, есть и будет государством свободных людей. Государством, которое имеет свою историю, свое достоинство, свой язык, свою землю и свое будущее в семье европейских народов.

В этот день мы с особой благодарностью склоняем головы перед всеми, кто отдал жизнь за Украину. И благодарим тех, кто сегодня продолжает борьбу за нашу свободу, независимость и право жить в собственном государстве.

День Конституции — это день нашей веры в Украину.

Веры в то, что право сильнее произвола.

Свобода сильнее страха.

А народ, который знает цену своему достоинству, — несокрушим.

Желаю всем нам единства, мудрости, силы и веры.

Пусть Конституция Украины всегда будет прочной основой нашей государственности, гарантией прав и свобод человека и символом свободной, сильной и независимой Украины.

С Днем Конституции Украины, уважаемые украинцы!", - исполняющий обязанности Председателя КСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КСУ Конституция Конституция Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Может ли собственник квартиры не вернуть залог арендатору из-за царапины на мебели: что говорит суд

Аренда жилья нередко завершается конфликтами по поводу залога, который собственники не всегда соглашаются возвращать.

После выезда из временно окупированных территорий можна потерять пенсию — без обязательной идентификации выплат не будет

В 2026 году Пенсионный фонд Украины продолжает действие механизма обязательной физической идентификации для отдельных категорий получателей пенсий и страховых выплат.

Незаконная мобилизация — не приговор: разбор успешного кейса, где суд обязал исключить военного из списков

Эффективный способ защиты: отмена индивидуального акта как путь к признанию незаконной мобилизации отмененной.

Нескольких часов на подготовку к рассмотрению недостаточно для справедливого суда: как дело о мелком хулиганстве оказалось в ЕСПЧ

ЕСПЧ в деле против Украины констатировал нарушение права на справедливый суд из-за ускоренного рассмотрения дела о мелком хулиганстве.

НБУ отменяет анонимные пополнения через терминалы: подтвердить операции можно будет только через мобильный телефон

Банк финансовой инклюзии и новые правила для терминалов: гид для пользователей.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]