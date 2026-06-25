У Києві з 1 липня школярам скасують безоплатний проїзд у транспорті

З 1 липня до 31 серпня призупиняється дія безкоштовного проїду для школярів.

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У Києві з 1 липня до 31 серпня тимчасово призупиняється дія безоплатного проїзду для школярів у міському транспорті через літні канікули.

Як зазначають у КМДА, пільга, яка діє лише впродовж навчального року, не застосовуватиметься у літній період. Водночас учні зможуть користуватися знижкою 75% на проїзні квитки для міського пасажирського транспорту.

Для учнів денної форми навчання доступні різні варіанти проїзних квитків, зокрема безлімітні на місяць або половину місяця, а також пакети поїздок на 46, 62, 92 та 124 поїздки. Їхня вартість варіюється залежно від типу проїзного.

Разові поїздки за учнівським квитком також залишаються доступними, однак у такому випадку знижка 75% не застосовується.

Окремо зазначається, що в цей самий період призупиняється право на безоплатний проїзд курсантів вищих військових навчальних закладів, які користуються цією пільгою протягом навчального року.

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