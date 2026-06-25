В Киеве с 1 июля школьникам отменят бесплатный проезд в транспорте

С 1 июля по 31 августа приостанавливается действие бесплатного проезда для школьников.

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В Киеве с 1 июля по 31 августа временно приостанавливается действие бесплатного проезда для школьников в городском транспорте в связи с летними каникулами.

Как отмечают в КГГА, льгота, которая действует только в течение учебного года, не будет применяться в летний период. В то же время учащиеся смогут пользоваться скидкой 75% на проездные билеты для городского пассажирского транспорта.

Для учащихся дневной формы обучения доступны различные варианты проездных билетов, в частности безлимитные на месяц или половину месяца, а также пакеты поездок на 46, 62, 92 и 124 поездки. Их стоимость варьируется в зависимости от типа проездного.

Разовые поездки по ученическому билету также остаются доступными, однако в таком случае скидка 75% не применяется.

Отдельно отмечается, что в этот же период приостанавливается право на бесплатный проезд курсантов высших военных учебных заведений, которые пользуются этой льготой в течение учебного года.

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