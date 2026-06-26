Дропшиппинг и единый налог: почему популярная модель продаж может создать проблемы для ФОП

Дропшиппинг для ФОП: простая модель продаж, которая на практике может создавать налоговые риски.

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В Украине дропшиппинг остается одной из самых популярных моделей онлайн-торговли. Его основное преимущество заключается в том, что продавцу не нужно заранее закупать товар или содержать собственный склад. После получения заказа от покупателя информация передается поставщику, который самостоятельно отправляет товар клиенту.

Однако, несмотря на простоту такой модели, для физических лиц – предпринимателей на упрощенной системе налогообложения дропшиппинг может содержать ряд налоговых рисков. Это касается прежде всего предпринимателей, работающих на второй группе единого налога и оформляющих сотрудничество с поставщиками через договоры комиссии или агентские договоры.

Может ли дропшиппер работать как ФЛП

Украинское законодательство не содержит отдельного определения дропшиппинга. В то же время такая деятельность полностью подпадает под действие норм Гражданского и Налогового кодексов Украины.

Согласно статье 50 Гражданского кодекса Украины, физическое лицо имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность после государственной регистрации. Поскольку дропшиппер систематически продает товары с целью получения прибыли и действует на собственный риск, такая деятельность имеет признаки предпринимательской.

Именно поэтому наиболее распространенной формой работы является регистрация ФЛП.

Чаще всего дропшиппинг ведут на:

2 группе ФЛП — подходит для розничной торговли и работы с населением и плательщиками единого налога. Имеет фиксированный ежемесячный налог;

3 группе ФЛП — более гибкая модель, где налог составляет процент от фактического дохода, и разрешена работа с любыми клиентами, включая юридические лица и нерезидентов.

Согласно подпункту 2 пункта 291.4 статьи 291 Налогового кодекса, плательщиками единого налога второй группы могут быть ФЛП, которые предоставляют услуги плательщикам единого налога и/или населению, а также осуществляют производство или продажу товаров.

Именно здесь и возникает основная проблема для дропшипперов.

В классической модели дропшиппинга предприниматель часто работает по договору комиссии или агентскому договору. В таком случае он фактически оказывает посреднические услуги поставщику товара — производителю, импортеру или оптовому продавцу. Если такой контрагент не является плательщиком единого налога, у предпринимателя могут возникнуть риски несоответствия условиям пребывания на второй группе упрощенной системы. В связи с этим для многих дропшипперов более безопасным вариантом считается третья группа единого налога, которая не содержит таких ограничений по контрагентам.

Как дропшипперу зарегистрировать ФЛП

Регистрация физического лица – предпринимателя в Украине является обязательным этапом для легального ведения дропшиппинга. Процедура доступна как онлайн через портал «Дія», так и офлайн — через ЦНАП. Для подачи заявления необходимы паспорт, идентификационный код (РНУКПН), а также квалифицированная электронная подпись (КЭП) при дистанционной регистрации.

Перед подачей документов предприниматель должен выбрать виды экономической деятельности (КВЭД) и систему налогообложения. Для дропшиппинга обычно используются несколько основных КВЭДов в зависимости от модели работы.

В частности, КВЭД 47.91 «Розничная торговля через интернет» используется, если дропшиппер фактически выступает продавцом товара. КВЭД 46.19 «Деятельность посредников в торговле товарами широкого ассортимента» применяется, если предприниматель работает как посредник между поставщиком и конечным покупателем. Также могут использоваться дополнительные КВЭДы, например 73.11 или 63.11, в зависимости от характера сопутствующей деятельности.

Важно, чтобы выбранные КВЭДы соответствовали фактической модели бизнеса. Несоответствие заявленных видов деятельности реальным операциям может стать основанием для налоговых претензий при проверках.

Отдельно следует учитывать ответственность за ведение деятельности без государственной регистрации. Такие действия подпадают под статью 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях и могут повлечь штраф с возможной конфискацией дохода. Кроме того, банки осуществляют финансовый мониторинг операций физических лиц, и регулярные поступления без подтверждения источника средств часто приводят к блокировке счетов или запросам документов.

Таким образом, регистрация ФЛП является базовым условием для легального старта дропшиппинга и минимизации финансовых и правовых рисков.

Единый налог и ставка военного сбора

С 1 января 2026 года для физических лиц – предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать обновленные размеры ставок единого налога и военного сбора.

Максимальный месячный размер единого налога составляет:

ФЛП 1 группы – 332,80 грн (не более 10% прожиточного минимума),

ФЛП 2 группы – 1 729,40 грн (не более 20% минимальной заработной платы).

Для плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп ставка военного сбора составляет 864,70 грн (10% минимальной заработной платы).

Эти показатели определяются на основе социальных параметров, установленных Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», в частности:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 328 грн;

минимальная заработная плата – 8 647 грн.

Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп составляет 864,70 грн (10% минимальной заработной платы).

Согласно статье 293 Налогового кодекса Украины, ставки единого налога для ФЛП устанавливаются в привязке к базовым социальным показателям. Для первой группы они определяются как процент от прожиточного минимума, для второй — как процент от минимальной заработной платы.

Фактический размер налога устанавливается решениями сельских, поселковых и городских советов в зависимости от вида хозяйственной деятельности ФЛП. Налог уплачивается ежемесячно в фиксированном размере.

Налоговый кодекс также предусматривает применение повышенной ставки 15% к доходам плательщиков единого налога 1–3 групп в отдельных случаях: при превышении лимита дохода, получении доходов от незарегистрированных видов деятельности, использовании запрещенных способов расчетов, а также при нарушении условий упрощенной системы.

Такая ставка также применяется, если ФЛП 1 или 2 группы осуществляет деятельность, не предусмотренную для соответствующей группы.

Риски для плательщиков НДС

Проблема рискового статуса плательщика НДС является одной из ключевых в дропшиппинге. Во время проверки налоговых накладных налоговая служба анализирует не только документы, но и фактические условия ведения бизнеса. В дропшиппинге часто отсутствуют склады, собственный транспорт или большое количество работников. Из-за этого налоговый орган может сомневаться в наличии у предпринимателя реальных ресурсов для выполнения заявленных объемов поставок.

Если ФЛП или компанию включают в перечень рисковых плательщиков НДС, это приводит к проблемам с регистрацией налоговых накладных. В результате сложности возникают не только у самого продавца, но и у его контрагентов.

В то же время сам дропшиппинг является законной моделью бизнеса. Риски возникают не из-за самой схемы, а из-за того, как она оформлена и подтверждены ли реальные операции документально. Для ФЛП в этой сфере важно правильно выбрать группу единого налога, корректно оформить отношения с поставщиками и иметь документы, подтверждающие деятельность. Именно это определяет, будет ли дропшиппинг безопасным бизнесом или источником налоговых проблем.

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