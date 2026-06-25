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Каков порядок государственной регистрации создания ООО

19:07, 25 июня 2026
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Если ООО создается на основании модельного устава, такое решение подписывается всеми учредителями, а подлинность подписей удостоверяется нотариально.
Каков порядок государственной регистрации создания ООО
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Обществом с ограниченной ответственностью является учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли (ст. 140 Гражданского кодекса Украины).

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Управление государственной регистрации Хмельницкого МРУ Минюста напомнило, что специальным нормативно-правовым актом относительно обществ является Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее — Закон), который в ст. 4, 9–14 определяет следующие нормы:

  • количество участников общества не ограничивается;
  • создание общества осуществляется по решению его учредителей;
  • наименование общества должно содержать название, а также организационно-правовую форму;
  • общество может иметь сокращенное наименование на украинском языке, полное и сокращенное наименование на иностранных языках;
  • размер уставного капитала общества состоит из номинальной стоимости долей его участников, выраженных в национальной валюте Украины, а размер доли участника может дополнительно определяться в процентах;
  • вкладом участника общества могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество, если иное не установлено законом;
  • вклад в неденежной форме должен иметь денежную оценку, которая определяется и утверждается единогласным решением общего собрания участников;
  • каждый участник общества должен полностью внести свой вклад в течение шести месяцев с даты государственной регистрации общества, если иное не предусмотрено уставом;
  • стоимость вклада каждого участника общества должна быть не меньше номинальной стоимости его доли;
  • учредительным документом общества является устав.

Закон в ч. 5 ст. 11 содержит перечень сведений, которые обязательно указываются в уставе общества:

  • полное и сокращенное (при наличии) наименование общества;
  • органы управления обществом, их компетенция, порядок принятия ими решений;
  • порядок вступления в общество и выхода из него;
  • учет долей общества в учетной системе долей обществ, которая ведется Центральным депозитарием ценных бумаг.

Устав общества может содержать иные сведения, не противоречащие закону.

Указанные требования не применяются к модельным уставам общества.

Модельный устав общества является многовариантным и предусматривает возможность выбора различных его редакций, в том числе редакции «по умолчанию», которая формируется из положений, рекомендованных Кабинетом Министров Украины в соответствии с постановлением от 27.03.2019 № 367 (с изменениями).

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон о регистрации) для государственной регистрации создания общества подаются следующие документы:

  • заявление о государственной регистрации (форма 2 в соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 18.11.2016 № 3268/5 (с изменениями));
  • экземпляр оригинала (нотариально удостоверенная копия) решения учредителей о создании.

Если общество создается на основании модельного устава, такое решение подписывается всеми учредителями (их представителями), а подлинность подписей удостоверяется нотариально (ч. 10 ст. 11 Закона).

Решение учредителей общества, действующего на основании модельного устава, также должно содержать сведения о (ч. 9 ст. 11 Закона): наименовании, составе учредителей и размере уставного капитала, размере долей в уставном капитале каждого из участников, способе внесения ими вкладов (в денежной и/или неденежной форме).

Кроме того, учредителям общества необходимо определить направления его деятельности и назначить руководителя (директора).

устав — в случае создания общества на основании собственного учредительного документа.

Первая редакция устава общества подписывается всеми участниками, а подлинность подписей удостоверяется нотариально (ч. 2 ст. 11 Закона).

Заявителем для подачи документов может быть (п. 8 ч. 1 ст. 1 Закона о регистрации):

  • учредитель (учредители) общества или уполномоченное ими лицо;
  • лицо, уполномоченное решением о создании общества.

Документы подаются заявителем лично или направляются почтовым отправлением (ч. 1 ст. 14 Закона о регистрации).

В случае подачи документов почтовым отправлением подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть нотариально удостоверена (п. 5 ч. 1 ст. 15 Закона о регистрации).

Государственная регистрация создания общества также может быть осуществлена онлайн через Портал Дія (в случае если учредителями являются физические лица).

При регистрации создания общества онлайн учредители могут самостоятельно выбирать положения редакции модельного устава общества.

При этом в случае подачи документов в бумажной форме возможно избрание модельного устава общества только в редакции «по умолчанию».

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минюст

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