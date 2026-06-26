Покупаете в интернете: избегайте этих 5 ошибок, чтобы не стать жертвой мошенников

Мошенники охотятся на покупателей: какие ошибки при онлайн-шопинге могут стоить вам денег

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Онлайн-шопинг стал неотъемлемой частью повседневной жизни украинцев, однако вместе с ростом популярности покупок в интернете активизировались и мошенники. Злоумышленники создают фальшивые интернет-магазины, предлагают товары по подозрительно низким ценам, выманивают реквизиты банковских карт и личные данные покупателей.

Чтобы избежать финансовых потерь и не стать жертвой интернет-мошенничества, стоит придерживаться нескольких простых правил безопасности.

Как распознать мошеннические интернет-магазины

Не пользуйтесь подозрительными сервисами или слишком заманчивыми предложениями. Практика показывает, что продавцы, предлагающие товары по самым низким ценам, нередко оказываются мошенниками.

Безопасная оплата товаров в интернете

Не делайте больших предоплат, покупая товары в интернет-магазинах. Безопаснее использовать наложенный платеж как способ оплаты, ведь оплатить товар можно только после того, как вы убедитесь в его наличии и соответствии.

Защита аккаунтов и персональных данных

Создавайте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов в социальных сетях и сервисах.

Также не сообщайте личные данные на незнакомых сайтах. Ни в коем случае не разглашайте срок действия платежной карты, CVV-код, номер паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) и секретные SMS-коды от банка.

Что делать, если вы стали жертвой мошенников

Если вы все же стали жертвой интернет-мошенничества, прежде всего необходимо обратиться в полицию по номеру 102.

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