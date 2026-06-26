Покупаете в интернете: избегайте этих 5 ошибок, чтобы не стать жертвой мошенников
Онлайн-шопинг стал неотъемлемой частью повседневной жизни украинцев, однако вместе с ростом популярности покупок в интернете активизировались и мошенники. Злоумышленники создают фальшивые интернет-магазины, предлагают товары по подозрительно низким ценам, выманивают реквизиты банковских карт и личные данные покупателей.
Чтобы избежать финансовых потерь и не стать жертвой интернет-мошенничества, стоит придерживаться нескольких простых правил безопасности.
Как распознать мошеннические интернет-магазины
Не пользуйтесь подозрительными сервисами или слишком заманчивыми предложениями. Практика показывает, что продавцы, предлагающие товары по самым низким ценам, нередко оказываются мошенниками.
Безопасная оплата товаров в интернете
Не делайте больших предоплат, покупая товары в интернет-магазинах. Безопаснее использовать наложенный платеж как способ оплаты, ведь оплатить товар можно только после того, как вы убедитесь в его наличии и соответствии.
Защита аккаунтов и персональных данных
Создавайте сложные пароли и не используйте один и тот же пароль для разных аккаунтов в социальных сетях и сервисах.
Также не сообщайте личные данные на незнакомых сайтах. Ни в коем случае не разглашайте срок действия платежной карты, CVV-код, номер паспорта, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) и секретные SMS-коды от банка.
Что делать, если вы стали жертвой мошенников
Если вы все же стали жертвой интернет-мошенничества, прежде всего необходимо обратиться в полицию по номеру 102.
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