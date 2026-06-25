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Компания Kernel хочет взыскать с «Сенс Банка» 1,75 млрд грн — иск в Хозяйственном суде Киева

14:12, 25 июня 2026
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Если Kernel удастся добиться решения в свою пользу, «Сенс Банк» может быть вынужден выплатить 1,75 млрд грн.
Компания Kernel хочет взыскать с «Сенс Банка» 1,75 млрд грн — иск в Хозяйственном суде Киева
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Группа Kernel через кипрскую компанию Etrecom Investments Limited обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к государственному «Сенс Банку» и компании Greatford Limited о взыскании суммы, эквивалентной около 1,75 млрд грн. Об этом пишет экс-редактор «Экономической правды» Сергей Лямец в своем блоге на Цензор.нет.

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Как сообщается, формально иск подан к двум ответчикам — «Сенс Банку» и Greatford Limited. В СМИ отмечают, что вторая компания является техническим офшором, находящимся под санкциями, и не имеет средств. По мнению автора, настоящая цель иска — взыскать с государственного банка долг, который не имеет к нему никакого отношения. При этом долг уже реструктуризирован, а нидерландская EMIS обещает погасить его в 2029 году.

Спор касается Loan Participation Notes — долговых инструментов, которые выпускала нидерландская структура EMIS для финансирования группы «Сенс Банка» еще до национализации. Kernel получил эти бумаги не от «Сенс Банка», а от Greatford Limited, оформив их на Etrecom Investments Limited.

Юридические шансы такого иска автор оценивает как слабые. Он указывает, что Kernel должен доказать прямую связь между Greatford Limited, Etrecom Investments Limited и «Сенс Банком», а также объяснить, почему государственный банк должен отвечать за сделку, оформленную между двумя кипрскими офшорами в отношении бумаг нидерландской компании. К тому же государство неоднократно заявляло, что не признает долги предыдущих владельцев «Сенса».

Если Kernel удастся добиться решения в свою пользу, «Сенс Банк» может быть вынужден выплатить 1,75 млрд грн ($39 млн по текущему курсу). Кроме того, это может открыть путь для аналогичных исков со стороны других владельцев LPN, что потенциально будет означать еще миллиарды гривен требований к государственному банку.

Отдельно отмечается, что в деле участвует Министерство финансов как представитель интересов государства — владельца «Сенс Банка».

Как отмечается, в случае проигрыша «Сенс Банка» государство может получить дополнительный фискальный риск. Банку либо придется терять капитал, либо правительству — искать средства для его докапитализации. Это, в свою очередь, может осложнить выполнение программ с МВФ и ЕС по стабилизации государственного банковского сектора.

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Хозяйственный суд Киева

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