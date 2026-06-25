Компанія Kernel хоче стягнути з «Сенс Банку» 1,75 млрд грн – позов у Господарському суді Києва

Якщо Kernel вдасться продавити рішення на свою користь, «Сенс Банк» може бути змушений виплатити 1,75 млрд грн.

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Група Kernel через кіпрську компанію Etrecom Investments Limited звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до державного «Сенс Банку» та компанії Greatford Limited щодо стягнення суми, еквівалентної близько 1,75 млрд грн. Про це пише ексредактор «Економічної правди» Сергій Лямець у своєму блозі Цензор.нет.

Як повідомляється, формально позов подано до двох відповідачів — «Сенс Банку» та Greatford Limited. У медіа зазначають, що друга компанія є технічним офшором, що перебуває під санкціями, і не має коштів. На думку автора, справжня мета позову – стягнути з державного банку борг, що не має до нього жодного відношення. При цьому борг вже реструктуризовано, а голландська EMIS обіцяє його погасити у 2029 році.

Спір стосується Loan Participation Notes — боргових інструментів, які випускала голландська структура EMIS для фінансування групи «Сенс Банку» ще до націоналізації. Kernel отримав ці папери не від «Сенс Банку», а від Greatford Limited, оформивши їх на Etrecom Investments Limited.

Юридичні шанси такого позову автор оцінює як слабкі. Він вказує, що Kernel має довести прямий зв’язок між Greatford Limited, Etrecom Investments Limited та «Сенс Банком», а також пояснювати, чому державний банк має відповідати за операцію, оформлену між двому кіпрськими офшорами щодо паперів голландської компанії. До того ж, держава неодноразово заявляла, що не визнає борги поперередніх власників «Сенсу»

Якщо Kernel вдасться продавити рішення на свою користь, «Сенс Банк» може бути змушений виплатити 1,75 млрд грн ($39 млн за поточним курсом). Крім того, це може відкрити шлях для аналогічних позовів з боку інших власників LPN, що потенційно означатиме ще мільярди гривень претензій до державного банку.

Окремо зазначається, що у справі бере участь Міністерство фінансів як представник інтересів держави — власника «Сенс Банку».

Як зазначається, у разі програшу «Сенс Банку» держава може отримати додатковий фіскальний ризик. Банку або доведеться втрачати капітал, або уряду — шукати кошти для його докапіталізації. Це, своєю чергою, може ускладнити виконання програм із МВФ та ЄС щодо стабілізації державного банківського сектору.

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