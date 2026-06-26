  1. Суспільство
  2. / В Україні

Купуєте в інтернеті: уникайте цих 5 помилок, щоб не стати жертвою шахраїв

07:00, 26 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Шахраї полюють на покупців — які помилки під час онлайн-шопінгу можуть коштувати вам грошей.
Купуєте в інтернеті: уникайте цих 5 помилок, щоб не стати жертвою шахраїв
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Онлайн-шопінг давно став звичною справою, однак разом зі зростанням кількості покупок в інтернеті дедалі активніше діють і шахраї. Найчастіше люди втрачають гроші через кілька поширених помилок: довіряють підозріло дешевим пропозиціям, погоджуються на передоплату, використовують слабкі паролі, розголошують конфіденційні дані та не знають, як діяти у разі шахрайства. Дотримання простих правил допоможе уникнути фінансових втрат і захистити особисту інформацію.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Помилка №1. Довіряти підозріло дешевим пропозиціям

Не користуйтеся підозрілими сервісами або занадто заманливими пропозиціями. Практика показує, що продавці, які пропонують товари за найнижчими цінами, нерідко виявляються шахраями.

Помилка №2. Робити великі передоплати

Не робіть великих передоплат, купуючи товари в інтернет-магазинах. Безпечніше використовувати післяплату як спосіб розрахунку, адже оплату можна здійснити лише після того, як ви переконаєтеся у наявності та відповідності товару.

Помилка №3. Використовувати однакові паролі

Створюйте складні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних акаунтів у соціальних мережах і сервісах.

Помилка №4. Повідомляти особисті та банківські дані

Не повідомляйте особисті дані на незнайомих сайтах. У жодному разі не розголошуйте термін дії платіжної картки, CVV-код, номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) та секретні SMS-коди від банку.

Помилка №5. Зволікати зі зверненням до поліції

Якщо ви все ж стали жертвою інтернет-шахрайства, насамперед необхідно звернутися до поліції за номером 102.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахрай

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Рада суддів України розпочала підготовку до ХХІ позачергового з'їзду суддів

Члени Ради суддів України затвердили склади організаційних комітетів з підготовки та проведення спільних зборів суддів місцевих загальних судів в рамках підготовки до майбутнього ХХІ позачергового з'їзду суддів України.

За виграш автомобілю чи смартфону доведеться заплатити ДПС: чому «безкоштовний» приз може коштувати переможцю чималих грошей

Який дохід у вигляді виграшу підлягає оподаткуванню та про які суми йде мова.

Працівника змусили звільнитися під час окупації Криму: ВП ВС поновила його на роботі після рішення ЄСПЛ

Рішення ЄСПЛ про порушення принципу юридичної визначеності стало підставою для часткового скасування постанови Верховного Суду України та поновлення в силі рішень про незаконність звільнення працівника.

40 000 гривень за добу штурму: нова система винагород у Силах оборони

Реформа грошового забезпечення впроваджує систему стимулів: від 10 000 грн «тилових» до 460 000 грн «бойових».

Коли бронювання не зупиняє мобілізацію після повістки: у яких випадках система вже не діє

Оформлення бронювання після вручення повістки не завжди означає можливість уникнути мобілізації, що підтверджує як законодавство, так і судова практика.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]