Купуєте в інтернеті: уникайте цих 5 помилок, щоб не стати жертвою шахраїв

Шахраї полюють на покупців — які помилки під час онлайн-шопінгу можуть коштувати вам грошей.

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Онлайн-шопінг давно став звичною справою, однак разом зі зростанням кількості покупок в інтернеті дедалі активніше діють і шахраї. Найчастіше люди втрачають гроші через кілька поширених помилок: довіряють підозріло дешевим пропозиціям, погоджуються на передоплату, використовують слабкі паролі, розголошують конфіденційні дані та не знають, як діяти у разі шахрайства. Дотримання простих правил допоможе уникнути фінансових втрат і захистити особисту інформацію.

Помилка №1. Довіряти підозріло дешевим пропозиціям

Не користуйтеся підозрілими сервісами або занадто заманливими пропозиціями. Практика показує, що продавці, які пропонують товари за найнижчими цінами, нерідко виявляються шахраями.

Помилка №2. Робити великі передоплати

Не робіть великих передоплат, купуючи товари в інтернет-магазинах. Безпечніше використовувати післяплату як спосіб розрахунку, адже оплату можна здійснити лише після того, як ви переконаєтеся у наявності та відповідності товару.

Помилка №3. Використовувати однакові паролі

Створюйте складні паролі та не використовуйте один і той самий пароль для різних акаунтів у соціальних мережах і сервісах.

Помилка №4. Повідомляти особисті та банківські дані

Не повідомляйте особисті дані на незнайомих сайтах. У жодному разі не розголошуйте термін дії платіжної картки, CVV-код, номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) та секретні SMS-коди від банку.

Помилка №5. Зволікати зі зверненням до поліції

Якщо ви все ж стали жертвою інтернет-шахрайства, насамперед необхідно звернутися до поліції за номером 102.

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