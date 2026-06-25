Який порядок державної реєстрації створення ТОВ

Якщо ТОВ створюється на підставі модельного статуту, таке рішення підписується усіма засновниками, а справжність підписів засвідчується нотаріально.

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Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділено на частки (ст.140 Цивільного кодексу України).

Управління державної реєстрації Хмельницького МРУ Мін'юсту нагадало, що спеціальним нормативно-правовим актом щодо товариств є Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон), який у ст.4, 9-14 визначає такі норми:

- кількість учасників товариства не обмежується;

- створення товариства відбувається за рішенням його засновників;

- найменування товариства має містити назву, а також організаційно-правову форму;

- товариство може мати скорочене найменування українською мовою, повне і скорочене найменування іноземними мовами;

- розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України, а розмір частки учасника може додатково визначатися у відсотках;

- вкладом учасника товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом;

- вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що визначається та затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників;

- кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом;

- вартість вкладу кожного учасника товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки;

- установчим документом товариства є статут.

Закон у ч.5 ст.11 містить перелік відомостей, що обов’язково зазначаються у статуті товариства:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього;

4) облік часток товариства в обліковій системі часток товариств, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів.

Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Вказані вимоги не застосовуються до модельних статутів товариства.

Модельний статут товариства є багатоваріантним та передбачає можливість обрання різних його редакцій, у тому числі редакції «за замовчуванням», яка формується з положень, рекомендованих Кабінетом Міністрів України відповідно до постанови 27.03.2019 № 367 (зі змінами).

Відповідно до ч.1 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) для державної реєстрації створення товариства подаються такі документи:

- заява про державну реєстрацію (форма 2 відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 (зі змінами);

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення засновників про створення.

Якщо товариство створюється на підставі модельного статуту, таке рішення підписується усіма засновниками (їх представниками), а справжність підписів засвідчується нотаріально (ч.10 ст.11 Закону);

Рішення засновників товариства, що діє на підставі модельного статуту також має містити відомості про (ч.9 ст.11 Закону): найменування, склад засновників та розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, спосіб внесення ними вкладів (у грошовій та/або негрошовій формі).

Крім того, засновникам товариства потрібно визначити напрямки його діяльності та призначити керівника (директора).

- статут - у разі створення товариства на підставі власного установчого документа.

Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками, а справжність підписів засвідчується нотаріально (ч.2 ст.11 Закону).

Заявником для подання документів може бути (п.8 ч.1 ст.1 Закону про реєстрацію):

- засновник (засновники) товариства або уповноважена ними особа;

- особа, уповноважена рішенням про створення товариства.

Документи подаються заявником особисто або надсилаються поштовим відправленням (ч.1 ст.14 Закону про реєстрацію).

У разі подання документів поштовим відправленням справжність підпису заявника на заяві повинна бути нотаріально засвідчена (п.5 ч.1 ст.15 Закону про реєстрацію).

Державна реєстрація створення товариства також може бути здійснена онлайн через Портал Дія (у випадку якщо засновниками є фізичні особи).

У разі реєстрації створення товариства онлайн засновники можуть самостійно обирати положення редакції модельного статуту товариства.

При цьому, у разі подання документів в паперовій формі можливе обрання модельного статуту товариства лише у редакції «за замовчуванням».

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