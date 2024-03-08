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  1. У світі

Канада приєдналася до коаліції з безпілотників для підтримки України

21:25, 8 березня 2024
Канада пообіцяла збільшити свій внесок у розвиток потенціалу безпілотників в Україні
Канада приєдналася до коаліції з безпілотників для підтримки України
Фото з відкритих джерел
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Канада офіційно приєдналася до коаліції держав, яка надає військову допомогу Україні у сфері безпілотних літальних апаратів. Про це стало відомо після зустрічі міністра оборони Канади Білла Блера з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом, повідомила пресслужба Міноборони Канади.

Під час зустрічі Білер висловив високу оцінку військовій підтримці України з боку Латвії. Міністри підтвердили готовність як Канади, так і Латвії продовжувати надавати Україні всебічну військову допомогу. Окрім цього, Білер пообіцяв, що Канада приєднається до Коаліції з питань безпілотних літальних апаратів при Українській оборонній контактній групі, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Як член цієї коаліції, Канада збільшить свій внесок у розвиток потенціалу безпілотників в Україні.

За даними Міноборони Канади, наразі країна активно залучена до розвитку безпілотної технології в Україні. Канада передала понад 100 спеціалізованих камер для безпілотних літальних апаратів від компанії L3 Wescam. Крім того, минулого місяця було передано понад 800 безпілотних апаратів від компанії Teledyne FLIR, які були вироблені у провінції Онтаріо.

Міністри також взяли участь у відеоконференції, проведеній міністром Європи і закордонних справ Франції Стефаном Сежурне та міністром оборони Франції Себастьєном Лекорну, на тему підтримки України.

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