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Та обставина, що вартість не була остаточно визначена на момент пропозиції хабаря і залежала від встановлення якості бурштину, не змінює характеру такої пропозиції і не свідчить про неясність обвинувачення.

Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника органу прокуратури чи постанову керівника органу досудового розслідування про призначення прокурорів/слідчих – Верховний Суд

Суди першої і апеляційної інстанцій, не отримавши від сторони обвинувачення копії відповідної постанови про призначення групи слідчих, прийшли до висновку, що слідчі були належно уповноваженими з огляду на наявність окремих витягів з ЄРДР.

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  1. Суспільство

Найкращі привітання з 8 березня: у віршах, прозі та листівках

08:38, 8 березня 2024
8 Березня в Україні та світі святкують Міжнародний жіночий день.
Найкращі привітання з 8 березня: у віршах, прозі та листівках
Фото: Афіша Києва
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У п'ятницю, 8 березня, відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок.  У цей день дівчата і жінки отримують безліч компліментів, подарунків та багато квітів.

«Судово-юридична газета» публікує добірку привітань з 8 березня у прозі, віршах та яскравих святкових листівках. 

У прозі:

Дорогі жінки, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем! Бажаємо вам тепла і любові в серцях, чудового настрою і прекрасного самопочуття. Будьте щасливі, даруєте усмішки, радійте та отримуйте чудові враження.

***

Найніжніший та найсвітліший день в році – 8 березня! Початок весни, початок життя в природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай це тепло оселиться у ваших домах і душах. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось прекрасного у вашому житті! Зі святом!

***

Дорогі наші жінки! Вітаємо вас з днем 8 березня! Бажаємо, щоб ваші серця належали тим, хто любить і обожнює вас, щоб кожен день ви відчували турботу, відданість, вірність, допомогу і підтримку! Кохайте самі і будьте завжди коханими, щастя вам, радості й удачі завжди і в усьому!

***

У цей чарівний жіночий день вітаю тебе зі святом 8 березня! Бажаю тепла, радості та оптимізму в кожному дні. Нехай в душі завжди панує вічна весна, а на обличчі сяє сонячна усмішка і зігріває всіх ніжними променями.

***

Нехай 8 березня в твоєму серці оселиться радісний весняний настрій, і залишиться там на весь рік. Нехай паморочиться голова від уваги і компліментів чоловіків, нехай збуваються бажання, надії і мрії!

***

Дорогі жінки, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем! Бажаємо вам тепла і любові в серцях, чудового настрою і прекрасного самопочуття. Даруйте усмішки, радійте та отримуйте задоволення від життя! 

***

У віршах:

Вітаю з березневим святом,

Жіночим, ніжним днем весни!

Любові хочу побажати,

Тепла весняного, краси.

Нехай збуваються всі мрії,

Натхнення ллється через край.

Прекрасних і душі, і тіла,

Піймати щастя без вагань!

***

З весни початком! З днем жіночим!

Хай світяться від щастя очі,

Душа від радості співає,

Як сад весняний, розквітає.

Нехай вночі зірки яскраві

Тобі дарують своє світло.

Живи насичено й цікаво,

Хай мрії збудуться завітні!

***

З 8 Березня, сонечко рідне.

Зі святом, кохана моя.

Для мене ти найкраща у світі,

Найкрасивіша зірка моя.

Я хочу, щоб ми були завжди разом,

Щоб щасливою ти була.

Без тебе мені жити тяжко,

Будь здоровою, ластівка моя!

***

Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

***

Мила мамочко моя!

Привітаю тебе я!

І тобі в жіноче свято

Побажаю так багато:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь як квітка весняна –

Ти така у нас одна!

***

В цей святковий день весняний,

Донечці найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

***

Зі святом весни і тепла,

Бажаю, жінки, вам добра.

Щоб не знали ні горя, ні зла,

Щастя, усмішок зичу вам сповна.

Хай на серці пісня звучить,

Сонце в душі нічого не затьмить.

Люди добрі в житті трапляються,

А ваші мрії завжди збуваються.

***

Із Міжнародним днем жінок вітаю!

Беріть лише найкраще від життя!

В душі нехай вогонь палає,

Хай доля буде радісна, проста.

Хай потаємні реалізуються бажання,

І ніжність подарує ця весна.

Удачі, задоволення, кохання,

Від щастя посміхайтеся щодня!

У листівках

Фото з відкритих джерел

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